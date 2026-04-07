L’uomo ora si trova in carcere a Viterbo con una condanna a 4 anni per reati di mafia. È indagato insieme alla figlia Miriam per riciclaggio e fittizia intestazione di beni per quanto riguarda la società “Le 5 Forchette”, di cui è stato azionista l'ex sottosegretario alla Giustizia

Proseguono le indagini sul caso che ha coinvolto anche l'ex sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro. I pm della Dda di Roma hanno disposto il sequestro del cellulare di Mauro Caroccia, l'uomo indagato assieme alla figlia Miriam per riciclaggio e fittizia intestazione di beni nella vicenda della società “Le 5 Forchette” di cui Delmastro è stato azionista. Obiettivo di chi indaga è passare al setaccio il telefono di Caroccia, che attualmente è detenuto a Viterbo, dove sta scontando una pena a 4 anni per reati di mafia, analizzando chat e messaggi relativi alla creazione, avvenuta nel dicembre 2024, della Srl e alla gestione del ristorante “Bisteccheria d'Italia”.