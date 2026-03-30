Indagine sulla società dei Caroccia, la Dda di Roma: “Utilizzati soldi del clan Senese”Cronaca
Secondo gli inquirenti, Mauro e Miriam Caroccia - che sono indagati dalla Procura di Roma nel procedimento sulla società 'Le 5 Forchette’, di cui in passato ha avuto quote anche l'ex sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro - avrebbero "trasferito e reinvestito" nella srl proventi delle attività illecite del clan di stampo camorristico
Mauro e Miriam Caroccia - che sono indagati dalla Procura di Roma nel procedimento sulla società 'Le 5 Forchette’, di cui in passato ha posseduto quote anche l'ex sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro (LE TAPPE DELLA VICENDA) - avrebbero "trasferito e reinvestito" nella srl proventi delle attività illecite del clan di stampo camorristico dei Senese. A dirlo sono gli atti dell'indagine della Dda di Roma, in cui vengono ipotizzati i reati di riciclaggio e intestazione fittizia dei beni: una attività illecita aggravata dal fatto di averla "commessa al fine di agevolare l'associazione di stampo mafioso" facente capo al gruppo dei Senese.
In settimana i primi interrogatori
Secondo l’accusa i due indagati, nel dicembre del 2024, avrebbero 'investito' nella Srl al fine di "permettere al clan di accrescere e rafforzare la sua posizione sul territorio attraverso il controllo di attività economiche" e "di reinvestire i capitali illecitamente accumulati nel corso degli anni". Intanto, sono stati fissati a metà di questa settimana i primi interrogatori nell'indagine della Procura di Roma. I primi ad essere ascoltati dai pm della Dda di piazzale Clodio saranno Mauro Caroccia, che sta scontando una pena a quattro anni di carcere per reati di stampo mafioso, e la figlia Miriam, che risulta azionista della Srl che gestiva il ristorante 'Bisteccheria d'Italia' di via Tuscolana a Roma.