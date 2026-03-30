Secondo gli inquirenti, Mauro e Miriam Caroccia - che sono indagati dalla Procura di Roma nel procedimento sulla società 'Le 5 Forchette’, di cui in passato ha avuto quote anche l'ex sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro - avrebbero "trasferito e reinvestito" nella srl proventi delle attività illecite del clan di stampo camorristico

Mauro e Miriam Caroccia - che sono indagati dalla Procura di Roma nel procedimento sulla società 'Le 5 Forchette’, di cui in passato ha posseduto quote anche l'ex sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro (LE TAPPE DELLA VICENDA) - avrebbero "trasferito e reinvestito" nella srl proventi delle attività illecite del clan di stampo camorristico dei Senese. A dirlo sono gli atti dell'indagine della Dda di Roma, in cui vengono ipotizzati i reati di riciclaggio e intestazione fittizia dei beni: una attività illecita aggravata dal fatto di averla "commessa al fine di agevolare l'associazione di stampo mafioso" facente capo al gruppo dei Senese.