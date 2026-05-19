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Taglio accise, Salvini: "Venerdì nuova proroga". Le ultime news

Politica
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"Abbiamo la riunione venerdì con tutte le sigle dell'autotrasporto per ravvivare un credito di posta e trovare alcune centinaia di milioni di euro per coprire dei bilanci che altrimenti sono in perdita", ha annunciato il capo di Via Bellerio 

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"Dovremo prorogare sicuramente il taglio delle accise, anche se per migliaia di autotrasportatori questo taglio è sostanzialmente irrilevante". Lo dice il ministro dei trasporti e vicepremier Matteo Salvini a Rtl 102.5. Il ministro aggiunge: "Mi stupisce che a Bruxelles qualcuno non si renda conto della situazione". 

Salvini: “Follia che a Bruxelles non si rendano conto della situazione”

"Abbiamo la riunione venerdì con tutte le sigle dell'autotrasporto per ravvivare un credito di imposta e trovare alcune centinaia di milioni di euro per coprire dei bilanci che altrimenti sono in perdita. Hanno ragione gli autotrasportatori che hanno convocato uno sciopero nazionale per tutta la settimana prossima, hanno ragione i camionisti, dobbiamo poterli aiutare. Mi stupisce che a Bruxelles qualcuno non si renda conto della situazione. La cosa assurda è che dicono 'è vero, la situazione è grave, ma siccome non è ancora gravissima aspettate a intervenire'”. Follia, come un medico che si vede arrivare un malato grave e aspetta che sia gravissimo per intubarlo", conclude Salvini.  

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