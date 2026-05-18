Risultati Comunali in Trentino Alto Adige, i sindaci eletti a Luserna e CimonePolitica
Dopo il commissariamento per il mancato raggiungimento del quorum nella precedente tornata, i cittadini dei due Comuni del Trentino-Altro Adige sono stati chiamati alle urne domenica 17 maggio per scegliere il nuovo primo cittadino e questa volta ce l’hanno fatta: Gilberto Cont ha vinto a Cimone e Matteo Nicolussi Castellan a Luserna
Luserna e Cimone hanno entrambi un nuovo sindaco. Dopo il commissariamento per il mancato raggiungimento del quorum nella precedente tornata, i cittadini dei due Comuni del Trentino-Alto Adige sono stati chiamati alle urne domenica 17 maggio per scegliere il nuovo primo cittadino e questa volta ce l’hanno fatta: Gilberto Cont ha vinto a Cimone e Matteo Nicolussi Castellan a Luserna. La tornata di elezioni amministrative prosegue, nelle Regioni a statuto ordinario, domenica 24 e lunedì 25 maggio 2026.
I risultati delle elezioni a Luserna
Il piccolo Comune di Luserna, in Trentino-Alto Adige, ha quindi un nuovo sindaco: Matteo Nicolussi Castellan, 35 anni, unico candidato in corsa, ha superato il quorum del 40% (84 voti), necessario per validare le elezioni. Hanno votato il 52,24% degli aventi diritto, pari a 140 persone su 268 (compresi gli iscritti all'Aire). Con Matteo Nicolussi Castellan sono stati eletti Walter Nicolussi Zatta, Cristiana Priolo, Michele Nicolussi Neff, Elena Gasperi, Marco Nicolussi Neff, Silvia Pedrazza, Alessio Facci, Cristina Campana e Giuseppe Jacopo Saponaro. La lista unica era composta in totale da cinque uomini e quattro donne. Il Comune di Luserna era commissariato da due anni, dopo le elezioni saltate per l'assenza di candidati e poi il mancato raggiungimento del quorum (l'ultima volta, a novembre 2025, per 5 voti).
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I risultati delle elezioni a Cimone
A Cimone, altro piccolo Comune del Trentino-Altro Adige, il nuovo sindaco è Gilberto Cont: ha vinto dopo aver ottenuto sette voti in più rispetto all'altra candidata, Federica Zanotelli. Anche in questo caso alle precedenti consultazioni, nel maggio 2025, non era stato raggiunto il quorum necessario, con 209 cittadini votanti su 234 necessari. Di qui il commissariamento dell'ente locale da parte della Provincia autonoma di Trento.
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