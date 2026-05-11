Elezioni comunali in Trentino-Alto Adige, come e dove si vota

Domenica 17 maggio urne aperte dalle 7 alle 21 a Cimone e Luserna/Lusérn, entrambi commissariati dopo il mancato raggiungimento del quorum nella precedente tornata. L’eventuale turno di ballottaggio sarà il 31 maggio ascolta articolo

La tornata di elezioni amministrative 2026 si apre in Trentino-Altro Adige, dove domenica 17 maggio si vota in due comuni trentini: Cimone e Luserna/Lusérn. I seggi apriranno alle 7 e chiuderanno alle 21, quando inizieranno poi subito le operazioni di spoglio delle schede. L’eventuale turno di ballottaggio sarà il 31 maggio. Entrambi i centri tornano alle urne dopo il commissariamento per il mancato raggiungimento del quorum nella precedente tornata.

I candidati sindaco di Cimone A sfidarsi per la poltrona di sindaco a Cimone sono Federica Zanotelli, 32enne insegnante in una scuola dell’infanzia sostenuta dalla lista “Cimone Domani”, e il 64enne Gilberto Cont, appoggiato dalla lista “Cimone Ricominciamo Insieme”. A Luserna/Lusérn un solo candidato A Luserna/Lusérn, uno dei comuni più piccoli del Trentino con 271 abitanti, c’è un solo candidato: è Matteo Nicolussi Castellan, responsabile della Provincia per le minoranze linguistiche che corre con la lista “A Naügez Lusèrn - Una nuova Luserna” e spera quindi nel raggiungimento del quorum (almeno il 40%). Fino a qualche settimana fa sembrava ci potesse essere uno sfidante, Gianni Nicolussi Zaiga, che però ha poi rinunciato alla corsa. Approfondimento Elezioni amministrative 2026, dove e quando si vota