Oggi è la Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo per le vittime innocenti delle mafie. Per l’occasione, il corteo promosso da Libera, a cui hanno partecipato oltre 50mila persone, ha sfilato per le vie del centro di Torino e ha poi fatto il suo ingresso in piazza Vittorio, per la lettura dei nomi delle 1.117 vittime