Le prime pagine dei quotidiani di oggi 6 giugno: la rassegna stampa di Sky TG24
In apertura dei giornali, Putin chiude all’ipotesi di incontro con Zelensky. Il leader ucraino domani a Londra da Starmer, Macron e Merz. Mentre Meloni salta il vertice Ue sui Balcani. Delitto Garlasco, per la prima volta parla Marco Poggi: “La vita di Chiara trattata come un gioco”. Ragazza uccise il padre violento, condanna cancellata: “Fu legittima difesa”. Roland Garros, Arnaldi si ritira per un virus. Cobolli va in finale senza scendere in campo: domenica affronterà Zverev per il titolo
- Putin dice “no” a Zelensky. Nessun incontro. Il presidente ucraino domani da Starmer, Macron e Merz. Meloni salta il vertice sui Balcani. Ice, il rilancio di Donald: lotta all’immigrazione, si a 70 miliardi di fondi. Garlasco, Marco Poggi: la vita di Chiara è stata trattata come un gioco. Frenata sulla riforma dei medici di famiglia, anche la Lega fa muro. Roland Garros: un virus blocca Arnaldi, Cobolli in finale a Parigi: il derby non si è giocato, domani la sfida con Zverev.
- Putin chiude a Zelensky. “Per il momento nessuno motivo per incontrarci” e attacca l’Europa. Colloquio con Schroeder. Domani il presidente ucraino a Londra per vedere Starmer, Macron e Merz. Esclusa la premier. E Meloni diserta il vertice Ue-Balcani “per presentare un francobollo”. Libano, stop di Netanyahu alla tregua: serve sì di Hezbollah. Uccise il padre violento, condanna cancellata: “Fu legittima difesa”. Roland Garros, dramma Arnaldi, ko per un virus. Cobolli va in finale senza giocare.
- Kiev, gelo Meloni-Volenterosi. No di Putin al vertice con Zelensky: prima serve un accordo, le élite europee ostacolano la pace. Starmer, Macron e Merz: summit con il leader ucraino. E Meloni diserta incontro dei Balcani. Era al lancio di un francobollo. Makka è libera: uccise il padre ad Asti. Assolta in appello: le coltellate furono per legittima difesa. Parigi, Arnaldi si ritira. Cobolli in finale con Zverev.
- Putin gela Zelensky: inutile vedersi. Meloni diserta il vertice dei Balcani. Crans Montana, Jessica Moretti conosceva il rischio, i messaggi vocali inviati ai dipendenti: “Attenti alle scintille sul soffitto”. Garlasco, Marco Poggi parla per la prima volta: “Giocano con Chiara”. Il Giubileo di Vasco: in 500mila a Roma. Flavio come Adriano, un romano in finale a Parigi. Arnaldi si ritira: “Ho un virus”. Cinquant’anni dopo Panatta, Cobolli domani affronta Zverev.
- Marotta: “La Champions e smetto”. Calendario Serie A, Milan partenza dura, Chivu subito Max. Chiesa: “Fatemi giocare, voglio tornare in Italia”. Sorloth sì alla Signora. Un sondaggio per Maignan. Roland Garros, Cobolli a te la finale. Arnaldi sta male, salta il derby. Tra Flavio e Parigi domani c’è Zverev.
- L’Inter si fa in tre: missione Champions, Palestra priorità a Chivu, C’è Solet, torna Stankovic. Calendario, Inter-Napoli e Juve-Milan: la terza giornata è extra lusso. Roland Garros, colpo Cobbo. Parigi, Flavio in finale senza giocare. Un virus ferma Arnaldi, Cobolli domani contro Zverev. Tifosi in rivolta: “Gerry e Ibra out”.
- Sorloth: “Spalletti io ci sono”. Il tecnico della Juve telefona al norvegese. I due si sono piaciuti: si intensificano i contatti con l’Atletico Madrid. Toro: caos allenatori. Aquilani verso il Sassuolo. E Petrachi frena Abate. Leao, bordate contro Allegri. Cobolli, a te Zverev. Messo ko da un virus Arnaldi dà forfait: Flavio domani in finale “riposato”.
- Zar Putin torna a colpire: gela Zelensky e attacca l’Ue. Mosca chiude: “Non c’è motivo di vederlo”. Meloni salta l’eurovertice, scatta la polemica. Patrimoniale, anzi no. Elly spacca la sinistra. Ava tifa tasse, la leader Pd fa retromarcia. Campo largo diviso anche sul nucleare. Crans, i Moretti fanno i martiri: “Distrutti dalle falsità”. Vannacci “al contrario”. I voti? Li ruba ai grillini.
- Patto Ue, spazi di spesa per 2 miliardi. Sulle accise sconti light fino al 4 luglio. Superbonus, allerta ai massimi: controlli sul 90% dei crediti. Putin chiude all’incontro con Zelensky e vede Schroeder. Ceramica, la sfida cinese ora passa dall’Africa. Wall Street sbanda: ondata di vendite dopo i nuovi record. Medici di famiglia, il governo rinuncia alla riforma Schillaci.
- Grazia a Minetti, le testimonianze di due autisti uruguaiani: “Così abbiamo portato prostitute al Gin Tonic”. Meloni contro i Volenterosi, preferisce un francobollo al vertice Ue-Kiev. Crosetto, i colossi delle armi e Sala all’evento di MbS.
- Tassatori e manettari, ecco a voi il campo largo. Grillo torna per bastonare Conte, il comico demolisce il M5s (e riesuma pure Toninelli). I consigli dei sondaggisti: “Nord, imprese, tv. Salvini e Zaia possono far ripartire la Lega”. Garlasco, la verità di Marco Poggi: “Rovinato il ricordo di Chiara”.
- Meglio un francobollo che la Ue, Meloni isolata boicotta il vertice. Sulle accise il governo va avanti con lo sconto, nonostante il no di Bruxelles. Dietrofront Putin: “Zelensky? Non voglio incontrarlo”. Nuovo stop dopo le aperture di ieri. Cause civili e denunce incrociate: Minetti, inizia la guerra giudiziaria.
- Flop Nordio. Solo tante promesse: la rivoluzione garantista è al palo e i già numerosi casi giudiziari continuano ad aumentare. Ucraina, Zelensky ci prova, niet di Putin. Il vertice rimandato. Medio Oriente, Hezbollah sabota gli spiragli di intesa tra Israele e Libano.
- È ora di riconoscerlo: il negoziato umiliante a cui ci ha condotto Trump ha reso il regime iraniano una minaccia peggiore della precedente. I programmi di Leone, il Papa sbarca a Madrid e avverte i cardinali: ci sarà anche la guerra giusta nel menù del concistoro. Pd, coazione a ripetere. Bankitalia sancisce il flop della Decontribuzione Sud e Schlein rilancia con un nuovo bonus.
- I no a nucleare e rinnovabili: così l’Italia è senza energia. Maledetto virus, Arnaldi costretto al ritiro a Parigi, sfuma il derby italiano. Flavio Cobolli è in finale con Zverev. Putin gela Zelensky: “Non c’è motivo di vedersi”. “Contratti regolari, vita da schiavi”, la piaga delle aziende che tollerano il caporalato. Marco Poggi rompe il silenzio: “Pm senza rispetto”.
- Un decreto in tangenziale. L’incriminazione per blocco stradale rischia di ledere i diritti di riunione e sciopero. La procura di Torino contesta la costituzionalità del decreto sicurezza. Meloni isolata diserta il vertice Ue. Intesa o no, Israele bombarda lo stesso: Libano senza tregua.