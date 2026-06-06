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Le prime pagine dei quotidiani di oggi 6 giugno: la rassegna stampa di Sky TG24

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In apertura dei giornali, Putin chiude all’ipotesi di incontro con Zelensky. Il leader ucraino domani a Londra da Starmer, Macron e Merz. Mentre Meloni salta il vertice Ue sui Balcani. Delitto Garlasco, per la prima volta parla Marco Poggi: “La vita di Chiara trattata come un gioco”. Ragazza uccise il padre violento, condanna cancellata: “Fu legittima difesa”. Roland Garros, Arnaldi si ritira per un virus. Cobolli va in finale senza scendere in campo: domenica affronterà Zverev per il titolo

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