Le prime pagine dei quotidiani di oggi 21 luglio: la rassegna stampa

Le proteste e le manifestazioni di piazza per la morte, a Bologna, di Abderrahim Fakir con l'avvio delle indagini, considerando il nuovo scudo penale, per gli agenti coinvolti e l'intervento di Elon Musk in difesa di Mario Roggero. E poi ancora l'inizio dell'era Burnham nel Regno Unito, le minacce di Trump all'Iran e, per lo sport, le trattative per il prossimo ct della Nazionale, il calciomercato e la morte di Kevin Keegan. Questi i temi principali presenti sulle prime pagine dei quotidiani, oggi in edicola