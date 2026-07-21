Le prime pagine dei quotidiani di oggi 21 luglio: la rassegna stampa

Le proteste e le manifestazioni di piazza per la morte, a Bologna, di Abderrahim Fakir con l'avvio delle indagini, considerando il nuovo scudo penale, per gli agenti coinvolti e l'intervento di Elon Musk in difesa di Mario Roggero. E poi ancora l'inizio dell'era Burnham nel Regno Unito, le minacce di Trump all'Iran e, per lo sport, le trattative per il prossimo ct della Nazionale, il calciomercato e la morte di Kevin Keegan. Questi i temi principali presenti sulle prime pagine dei quotidiani, oggi in edicola
- Il caso di Abderrahim Fakir in apertura: "Scudo penale per gli agenti". Uomo morto in manette, "scontri a Bologna, sei i coinvolti". I pm: "Nel video una parte dei fatti". Intervista al ministro Nordio: "Grazia, dialogo con Mattarella. Ma deciderà lui". Roggero: "Sequestrati 50mila euro dal conto". E Musk "attacca i giudici". Londra: "Inizia l'era Burnham, serve stabilità". Medio Oriente, mossa degli Houthi: "Blocco marittimo dell'Arabia Saudita".
- Ancora il caso di Bologna in apertura: "Fakir, piazza per la verità". Manifestazione per l'uomo morto durante il fermo, "poi scontri con la polizia". La nipote: "Dignità, no all'odio". Su agenti e sanitari "indagini con il nuovo scudo penale". Caso Roggero: "Musk è con il gioielliere e chiede la condanna di giudici e pm". Medio Oriente: "Hamas ha un capo, scelto Al-Hayya, l'uomo di Teheran". Uk: "Burnham si insedia". Calcio: "Addio a Keegan, leggenda del calcio con i riccioli".
- "Fakir, scontri a Bologna", titola in primo piano il quotidiano torinese. Bombe carta e lanci di bottiglie al corteo, "cariche con lacrimogeni e idranti contro gli antagonisti". Scatta "il nuovo scudo penale contro i sei coinvolti". Caso Roggero, il pugno di Musk: "Giudici da condannare". Reportage sullo stato del fiume Po: "L'acqua a 32 gradi uccide anche le cozze". Medio Oriente, Trump minaccia: "Soldati Usa morti, l'Iran pagherà". Calcio, Nazionale: "Missione di Maldini per Guardiola". Addio a Kevin Keegan, "icona del calcio inglese".
- Intervista al ministro Piantedosi in apertura: "Nessuno è al di sopra della legge". Bologna come modello Ice? "No, ma niente attacchi pregiudiziali agli agenti". Musk difende Roggero: "Pm da condannare". Scontri in piazza per Fakir: "Scudo per poliziotti e sanitari". Gas: "Pressing su Bruxelles per le sanzioni a Mosca". Gnamc, parla la direttrice Mazzantini: "Roma contemporanea, capitale del futuro". Il giornalista di Eboli: "Prima picchiato e poi bruciato, è caccia al killer".
- Intervista esclusiva a Barella in apertura: "Inter, vita mia". Il centrocampista si confessa: "Voglio restare per sempre, vincere qui è un obbligo e non smetteremo di certo". Ct Italia: "Blitz di Maldini per Guardiola. Se Pep dice no il nuovo tecnico è Pirlo". Mondiali: "Infantino va fermato". Torneo a 64 squadre "pronto già nel 2030". Calciomercato: "L'idea Juve è Zirkzee". Il Como è su Kean. Roma: "Ecco Summerville". F1: "La fuga in sei mosse di Kimi".
- Il futuro della Nazionale di calcio in apertura: "Pep Show". Blitz in Spagna, "Guardiola un sogno quasi proibito, Maldini e Leonardo lo vogliono ct". L'analisi: "Perchè Maradona è meglio di Messi". Il lutto: "Addio a Keegan, leggenda Reds". Calciomercato: "Kolo, l'alleato della Juve". Inter: "Spence al bivio". Intanto il Como "piomba su Kean" e la Roma "ha in pugno Summerville".
- Le idee per il prossimo ct della Nazionale italiana: "In ginocchio da Pep". Maldini e Leonardo "in missione a Barcellona per convincere Guardiola ad allenare l'Italia". Intervista a Marchisio: "Juve, riprovaci con Douglas". Mondiali, festa per la Spagna: "E Ferran va al Psg". Parola a Oristanio: "Da solo a Superga per capire il Toro". Calciomercato, il Como su Kean mentre il Napoli pensa a Gatti. E "Inzaghi vuole Bastoni". Addio a Keegan: "Palloni d'Oro e cuore rosso".
- Il conflitto Iran-Usa in apertura: "Il Golfo torna in fiamme, l'Ue tace e pensa ai russi". La guerra si allarga e "gli Houthi chiudono Bab El-Mandeb". Il caso: "Falsa lista di putiniani, Orsini batte il Corriere". Inchiesta a Bologna: "Fakir era in crisi psichica, la teste ha visto la scena". Roggero: "Destre scatenate a colpi di legge Far West". La Rai contro Report: "A caccia di fonti".
- Caso Fekir: "La sinistra riapre la caccia al poliziotto". A Bologna "scontri al presidio di pace, bombe carta, violenze e cori". Ma "il loro nuovo eroe ha un passato di spaccio, rapine e aggressioni". Caso Roggero, Musk condanna le toghe italiane: "Sentenza folle". Report, i bombaroli su Ranucci: "Dovevamo fare scena". Regno Unito: "L'era di Burnham inizia dai clochard". Vannacci, il video IA in cui si mostra imperatore romano "divide la politica".
- Ancora in apertura il caso Fekir: "La Sinistra aizza i manifestanti contro la polizia". Caos a Bologna, al corteo "per il migrante ucciso" ma al Pilastro "i residenti stanno con gli agenti". Montanelli, 25 anni dopo: "Il segreto del mio nome". Caso Roggero: "Ecco come può andare a casa". Video provocazione di Vannacci imperatore: "Fa impazzire Pd e Cinquestelle". Mega retata anti-maranza: "Armi e droga, oltre 500 arresti".
- Focus sugli immobili in apertura: "Affitti brevi, stretta fiscale nelle città". Dopo le misure varate a livello nazionale, "gli interventi dei Comuni". Fine di un monopolio: "Italo entra in Germania con l'alta velocità". Dinastie: "Edizione, trovato l'accordo per l'uscita di Giuliana Benetton". Ets: "Via libera Ue a più compensazioni agli energivori italiani". Usa-Iran: "Al lavoro per una tregua". Gli Houthi: "Blocco contro l'Arabia Saudita".
- Il Medio Oriente tra i temi in prima pagina: "Il presidente libanese da Trump per accelerare il disarmo di Hezbollah". Regno Unito: "A Londra si cambia". Il neopremier Burnham "telefona a Trump e Zelensky, fa sobbalzare i mercati e sceglie i suoi ministri". Calcio ed economia: "Il piano Draghi spiegato con i Mondiali". Politica: "Astenersi vincenti". Il "pensiero stupendo del Pd: chiamare un leader a termine, interinale".
- Caso Fekir: "Pessimo Stato". A Bologna "lacrimogeni e idranti per blindare la polizia che chiede verità e giustizia". Per gli indagati "è già scattato lo scudo penale". Legittima difesa, scontro a destra: "Fi e alleati parlano lingue diverse". Medio Oriente: "Houthi verso l'embargo ai sauditi". Regno Unito: "Burnham si insedia a Downing Street". Nicaragua: "Intrighi all'italiana, da Casimirri ai Gelli".
- Caso Fekir: "Implicate sei persone, il pm scuda la polizia". Benzina record e inflazione boom, "ma la destra ci distrae con Roggero". Caos Medio Oriente: "Usa e Iran tentano un'altra mini tregue". Kiev: "La democrazia ucraina è viva, gli influencer in piazza per Fedorov". Calcio: "Trump cacciato fuori dal tempio, Rodri ha ridato dignità al calcio". Regno Unito: "La prima via di Burnham è una speranza".
- "L'altro Stretto", è il titolo d'apertura con riferimento alla situazione in Medio Oriente. "Gli Houthi annunciano il blocco navale a Bab-El-Mandeb contro il greggio saudita". E Trump torna a colpire l'Iran "in onore dei soldati Usa caduti". Caso Roggero: "Niente risarcimenti a chi commette reato, asse tra Fdi e Fi che frenano la Lega". L'analisi: "Dalla Uno Bianca alla morte di Fekir, la maledizione del Pilastro di Bologna". Il commento: "In Italia un gioielliere non ha l'ora d'aria".
- Bologna: "Caso Fekir, scontri al corteo". E la Procura "appilica lo scudo". Tensione per il 42enne morto durante l'intervento della polizia: "Due fermati". Piantedosi: "Tutto documentato". Roggero, irrompe Musk: "Folle, condannate giudici e pm". Difesa e riarmo: "Le contraddizioni del campo largo". Usa-Iran: "Nuovi picchi per petrolio e gas. E' emergenza voli". Regno Unito, si insedia il nuovo premier Burnham: "Aiuti ai poveri e piano decennale di rilancio".