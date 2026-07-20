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Confiscato il “tesoro” di Felice Maniero: beni per 2 milioni. FOTO

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La Guardia di Finanza, su provvedimento del Tribunale di Venezia, ha confiscato beni per circa 2 milioni di euro riconducibili a Felice Maniero, ex boss della Mala del Brenta, e ai suoi prestanome. Il patrimonio comprende immobili in Toscana, automobili, denaro contante, gioielli, quadri e orologi di lusso. Ecco le immagini dei beni sequestrati nel corso delle indagini

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