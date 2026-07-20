Confiscato il “tesoro” di Felice Maniero: beni per 2 milioni. FOTO

La Guardia di Finanza, su provvedimento del Tribunale di Venezia, ha confiscato beni per circa 2 milioni di euro riconducibili a Felice Maniero, ex boss della Mala del Brenta, e ai suoi prestanome. Il patrimonio comprende immobili in Toscana, automobili, denaro contante, gioielli, quadri e orologi di lusso. Ecco le immagini dei beni sequestrati nel corso delle indagini
- Banconote in euro, un orologio e altri oggetti acquisiti dalla Guardia di Finanza nell’ambito degli accertamenti sul patrimonio riconducibile a Felice Maniero e ai suoi prestanome.
- Alcuni degli orologi e dei contanti sottoposti a confisca su disposizione del Tribunale di Venezia. Nelle cassette di sicurezza esaminate dagli investigatori erano stati trovati 90mila euro e 15 orologi di lusso.
- Una parte del denaro contante recuperato durante le indagini del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza. Gli accertamenti hanno riguardato anche conti correnti e cassette di sicurezza presso istituti bancari della provincia di Empoli.
- Un’auto di lusso trasportata su un carro attrezzi dopo il provvedimento di confisca. Tra i beni riconducibili a Felice Maniero figurano cinque automobili e due immobili nelle province di Firenze e Lucca.