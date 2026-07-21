Meteo, ancora 18 città con il bollino rosso ma arriva la tregua. LIVE

Aumentano ancora oggi le città nella morsa dell'afa ma la fase più intensa dell'ondata di calore in corso si attenuerà in poche ore. Salgono a 18 le città con bollino rosso previste in Italia, mentre mercoledì scenderanno a 7 grazie al rapido calo delle temperature. I rischi legati al caldo si aggiungono però a temporali, grandinate e raffiche di vento che stanno colpendo le coltivazioni del Nord Italia. Mentre i roghi minacciano ancora le regioni del Sud, è prevista allerta arancione per maltempo nelle Marche
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Le città nella morsa dell'afa e delle temperature elevate oggi vedono ancora un aumento, ma la fase più intensa dell'ondata di calore in corso si attenuerà in poche ore. Salgono a 18 le città con bollino rosso previste in Italia, mentre mercoledì scenderanno a 7 grazie al rapido calo delle temperature. I rischi legati al caldo si aggiungono però a temporali, grandinate e raffiche di vento che stanno colpendo le coltivazioni del Nord Italia. Mentre i roghi minacciano ancora le regioni del sud, è prevista allerta arancione per maltempo nelle Marche.
Gli approfondimenti:
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Incendi: oltre cento interventi in Sicilia, situazione allarmante a Castronovo
Sono stati oltre cento ieri gli interventi di Protezione civile, vigili del fuoco e Corpo forestale in Sicilia per domare gli incendi alimentati dal caldo e dall'afa. La situazione più allarmante è a Castronovo di Sicilia, ma anche a Enna e Modica. A Castronovo il fuoco ha minacciato anche le abitazioni. "Siamo in piena emergenza", dice il sindaco Vitale Gattuso che ha chiesto un immediato rafforzamento dei soccorsi con uomini, mezzi e Canadair. Fiamme anche nel trapanese, a Salaparuta. E nell'Agrigentino, come a Cammarata dove le fiamme hanno distrutto circa 250 ettari di terreno demaniale e macchia mediterranea.
Ancora caldo record nel Nuorese, a Orani 47,6 gradi
Ancora temperature record in Sardegna e in particolare nel Nuorese. Dopo le punta massimo di caldo raggiunte la scorsa settimana a Orani, tra le città più roventi d'Italia, anche iero nel paese che diede i natali all'artista Costantino Nivola si sono superati i 47 gradi: 47,6 come si evince dai dati pubblicati dalla rete delle stazioni meteo dell'Agenzia regionale per la protezione dell'Ambiente della Sardegna (Arpas). Sempre nel Nuorese, a Dorgali si sono toccati i 43,5, mentre a Ottana, poco distante da Orani i 43,4 gradi. Caldo estremo anche al sud con i 43,3 gradi a Villacidro e i 43.2 di Domus de Maria, dove si trovano tra le più belle spiagge della costa sud occidentale dell'Isola.
Caldo: anche oggi allerta rossa a Palermo, rischio incendi e ondate di calore
La Protezione civile regionale siciliana ha pubblicato l'avviso n.148 per rischio incendi e ondate di calore, valido fino alla mezzanotte. Per la città di Palermo è previsto, anche per domani, un rischio di ondate di calore di livello 3 (colore rosso), con temperature massime percepite, rispettivamente, di 39 e 36 gradi centigradi.