Meteo, ancora 18 città con il bollino rosso ma arriva la tregua. LIVE

Sono stati oltre cento ieri gli interventi di Protezione civile, vigili del fuoco e Corpo forestale in Sicilia per domare gli incendi alimentati dal caldo e dall'afa. La situazione più allarmante è a Castronovo di Sicilia, ma anche a Enna e Modica. A Castronovo il fuoco ha minacciato anche le abitazioni. "Siamo in piena emergenza", dice il sindaco Vitale Gattuso che ha chiesto un immediato rafforzamento dei soccorsi con uomini, mezzi e Canadair. Fiamme anche nel trapanese, a Salaparuta. E nell'Agrigentino, come a Cammarata dove le fiamme hanno distrutto circa 250 ettari di terreno demaniale e macchia mediterranea.