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Meteo, ancora 18 città con il bollino rosso ma arriva la tregua. LIVE

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©Ansa

Aumentano ancora oggi le città nella morsa dell'afa ma la fase più intensa dell'ondata di calore in corso si attenuerà in poche ore. Salgono a 18 le città con bollino rosso previste in Italia, mentre mercoledì scenderanno a 7 grazie al rapido calo delle temperature. I rischi legati al caldo si aggiungono però a temporali, grandinate e raffiche di vento che stanno colpendo le coltivazioni del Nord Italia. Mentre i roghi minacciano ancora le regioni del Sud, è prevista allerta arancione per maltempo nelle Marche

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Le città nella morsa dell'afa e delle temperature elevate oggi vedono ancora un aumento, ma la fase più intensa dell'ondata di calore in corso si attenuerà in poche ore. Salgono a 18 le città con bollino rosso previste in Italia, mentre mercoledì scenderanno a 7 grazie al rapido calo delle temperature. I rischi legati al caldo si aggiungono però a temporali, grandinate e raffiche di vento che stanno colpendo le coltivazioni del Nord Italia. Mentre i roghi minacciano ancora le regioni del sud, è prevista allerta arancione per maltempo nelle Marche.

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Incendi: oltre cento interventi in Sicilia, situazione allarmante a Castronovo

Sono stati oltre cento ieri gli interventi di Protezione civile, vigili del fuoco e Corpo forestale in Sicilia per domare gli incendi alimentati dal caldo e dall'afa. La situazione più allarmante è a Castronovo di Sicilia, ma anche a Enna e Modica. A Castronovo il fuoco ha minacciato anche le abitazioni. "Siamo in piena emergenza", dice il sindaco Vitale Gattuso che ha chiesto un immediato rafforzamento dei soccorsi con uomini, mezzi e Canadair. Fiamme anche nel trapanese, a Salaparuta. E nell'Agrigentino, come a Cammarata dove le fiamme hanno distrutto circa 250 ettari di terreno demaniale e macchia mediterranea.

Ancora caldo record nel Nuorese, a Orani 47,6 gradi

Ancora temperature record in Sardegna e in particolare nel Nuorese. Dopo le punta massimo di caldo raggiunte la scorsa settimana a Orani, tra le città più roventi d'Italia, anche iero nel paese che diede i natali all'artista Costantino Nivola si sono superati i 47 gradi: 47,6 come si evince dai dati pubblicati dalla rete delle stazioni meteo dell'Agenzia regionale per la protezione dell'Ambiente della Sardegna (Arpas). Sempre nel Nuorese, a Dorgali si sono toccati i 43,5, mentre a Ottana, poco distante da Orani i 43,4 gradi. Caldo estremo anche al sud con i 43,3 gradi a Villacidro e i 43.2 di Domus de Maria, dove si trovano tra le più belle spiagge della costa sud occidentale dell'Isola. 

Caldo: anche oggi allerta rossa a Palermo, rischio incendi e ondate di calore

La Protezione civile regionale siciliana ha pubblicato l'avviso n.148 per rischio incendi e ondate di calore, valido fino alla mezzanotte. Per la città di Palermo è previsto, anche per domani, un rischio di ondate di calore di livello 3 (colore rosso), con temperature massime percepite, rispettivamente, di 39 e 36 gradi centigradi.

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