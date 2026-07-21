Meteo, allerta maltempo per temporali e grandine: le regioni a rischio

Di fatto, dunque, l'intensa bolla d'aria rovente che in questi giorni ha portato afa e caldo record sull'Italia sta iniziando a perdere la propria energia. Già nelle ultime ore son o emersi segnali di peggioramento del tempo, specie sulle regioni del Nord, con l'arrivo di un fronte temporalesco che ha causato diversi problemi e disagi a causa dei forti venti, dei nubifragi e, in alcuni casi, anche delle intense grandinate. Questa ondata di maltempo ha colpito soprattutto la Lombardia, l'Emilia-Romagna e parte del Triveneto.

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