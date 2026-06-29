Un video del 2014 racconta previsioni meteo di caldo estremo, con temperature che in Francia sfiorano e talvolta superano i 40 gradi: era solo una simulazione, basata su calcoli precisi, di quello che i meteorologi di dodici anni fa pensavano sarebbe stato il clima nel Paese nel 2050. Il cambiamento climatico, però, è andato più veloce del previsto perché quelle stesse temperature sono state già toccate durante l’ondata di calore di questi giorni