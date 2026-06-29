Caldo Francia, le previsioni allarmiste per il 2050 sono già state superate a giugno 2026Mondo
Un video del 2014 racconta previsioni meteo di caldo estremo, con temperature che in Francia sfiorano e talvolta superano i 40 gradi: era solo una simulazione, basata su calcoli precisi, di quello che i meteorologi di dodici anni fa pensavano sarebbe stato il clima nel Paese nel 2050. Il cambiamento climatico, però, è andato più veloce del previsto perché quelle stesse temperature sono state già toccate durante l’ondata di calore di questi giorni
Temperature record che si aggirano attorno ai 40 gradi in Francia saranno raggiunte nel 2050. O almeno questo è quello che, sulla base di precisi calcoli climatici, pensavano i meteorologi francesi nel 2014. Il cambiamento climatico, però, ha corso più veloce fino a smentire tutte le previsioni formulate poco più di un decennio fa. Le temperature record di 39, 40 o addirittura 43 gradi sono infatti già state raggiunte a giugno 2026, durante la rovente ondata di calore che ha messo in ginocchio tutta Europa.
Le previsioni del 2014
A tornare virale è un video pubblicato nel 2014 dalla World Meteorological Organization, l'agenzia delle Nazioni Unite che si occupa di meteorologia, idrologia e scienze geofisiche. La WMO aveva invitato i presentatori delle previsioni del tempo a immaginare un bollettino meteo del futuro, per la precisione nel 2050, provando ad indicare quelle che sarebbero state le temperature da lì a 35 anni sulla base dei calcoli climatici. Lo scopo era quello di sensibilizzare la popolazione al tema del cambiamento climatico, mostrando di quanto sarebbero aumentate le temperature nel giro di pochi decenni.
Immagini a confronto
Come si vede nel video disponibile su YouTube, la presentatrice francese Évelyne Dhéliat, dell'emittente TF1, mostra infatti una cartina riferita a una data nel futuro, al 18 agosto 2050. Le temperature che sfiorano e talvolta superano i 40 gradi, però, sono arrivate ben prima del 2050. Il 22 giugno 2026, sulla cartina mostrata dal presentatore, si leggono infatti gli stessi gradi da record.