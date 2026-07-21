Nella baia di Lussino una bufera si è abbattuta su due campeggi che sono stati devastati. Raffiche di vento hanno sradicato numerosi alberi, andatisi a schiantare contro le auto in sosta, ma anche sulle tende dei campeggi stessi. E decine di imbarcazioni sono state scaraventate a riva dal forte vento. Nell'isola di Krk una donna è stata colpita da un fulmine durante un temporale
Il maltempo che nelle scorse ore ha colpito l'Italia settentrionale ha riguardato, da vicino, anche il nord Adriatico, investito da una forte burrasca che ha causato danni in particolare lungo la linea della costa orientale. Venti forti e trombe d'aria, infatti, si sono avvertiti lungo le coste italiane della provincia di Trieste, ma anche in Istria e nella baia di Lussino, in Croazia. Qui, nello specifico, nelle scorse ore una bufera si è abbattuta su due campeggi che sono stati devastati. Stando ai vigili del fuoco locali, le raffiche di vento hanno sradicato numerosi alberi, andatisi a schiantare contro le auto in sosta, ma anche sulle tende dei campeggi stessi. Sempre a Lussino, ma pure in alcune isole limitrofe, decine di imbarcazioni sono state scaraventate a riva dal forte vento. Questa situazione ha causato il ferimento di due persone che sono state trasportate in elicottero presso l'ospedale di Fiume.
Una donna colpita da un fulmine
Tra i feriti è stata segnalata anche una donna che sull'isola di Krk (Veglia), sempre in Croazia, è stata colpita da un fulmine durante un temporale che ha interessato alcune zone del Quarnaro. Secondo quanto riportato dall'agenzia croata Hina, la donna è stata trasportata al Centro Ospedaliero Clinico di Fiume e si trova in terapia intensiva, come confermato dalla struttura sanitaria. L'incidente è avvenuto sulla spiaggia di Baška. La donna è stata colpita da un fulmine mentre portava un ombrello. Un bagnino le ha prestato i primi soccorsi, poi è stato predisposto il trasporto in ospedale. Stando a quanto emerso, la donna sarebbe di nazionalità ceca.
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