Cosa mangiare con il caldo, i cibi da scegliere a tavola

Durante i mesi estivi la sudorazione comporta una maggiore perdita di vitamine e sali minerali. Per questo è utile consumare regolarmente frutta e verdura di stagione. “La frutta e la verdura di stagione, consumate in tre porzioni al giorno, sono da privilegiare, anche perché favoriscono l’assorbimento del ferro grazie alla presenza di vitamina C e forniscono un’adeguata quantità di fibre”, ricorda l’esperta. Pesche, albicocche, prugne e spinaci sono particolarmente ricchi di potassio, un minerale che contribuisce al mantenimento della funzionalità muscolare.

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