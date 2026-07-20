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Previsioni meteo, maltempo in arrivo sull’Italia con grandine e temporali: ecco dove

Cronaca
©IPA/Fotogramma

Introduzione

Dopo quasi due mesi dominati da temperature elevate e da un anticiclone subtropicale particolarmente persistente, il quadro meteorologico sull'Italia è destinato a cambiare in modo deciso. La nuova settimana segnerà infatti il progressivo indebolimento dell'alta pressione, che cederà il passo a correnti molto più fresche in discesa dal Nord Europa. L'ingresso di questa massa d'aria favorirà un generale abbassamento delle temperature e un clima più gradevole, ma il passaggio tra le due diverse circolazioni atmosferiche sarà accompagnato da condizioni di forte instabilità (LE PREVISIONI METEO).

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Quello che devi sapere

Temporali estremi

Il brusco contrasto tra l'aria fresca in arrivo e il calore accumulato al suolo nelle ultime settimane metterà a disposizione un'enorme quantità di energia, creando le condizioni ideali per temporali particolarmente intensi. In diverse aree del Paese potranno svilupparsi anche supercelle, le strutture temporalesche più organizzate e violente della meteorologia. A differenza di un normale temporale, una supercella è alimentata da una potente corrente ascensionale che ruota su sé stessa grazie all'interazione tra masse d'aria e venti presenti a quote differenti. Questa rotazione consente al sistema di rigenerarsi continuamente, mantenendo elevata la propria intensità anche per diverse ore e favorendo fenomeni estremi come grandinate di grosse dimensioni, nubifragi e violente raffiche di vento.

 

Per approfondire: Meteo, 17 città col bollino rosso. Da martedì arriva maltempo, colpirà prima il Nord. LIVE

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Danni tra Lombardia ed Emilia-Romagna

Nelle ultime ore una supercella ha attraversato Lombardia ed Emilia-Romagna provocando numerosi disagi e danni. Le grandinate, con chicchi che in alcuni casi hanno raggiunto dimensioni paragonabili a quelle di una pallina da tennis, hanno colpito automobili, tetti e parabrezza, mentre le coltivazioni agricole, soprattutto nelle province di Reggio Emilia e Modena, hanno subito pesanti conseguenze. Al passaggio del sistema temporalesco si sono aggiunti anche intensi downburst, ovvero violente correnti d'aria discendenti che hanno generato raffiche superiori ai 90-100 chilometri orari. Il vento ha abbattuto alberi, divelto coperture di edifici e capannoni, danneggiato linee elettriche e creato problemi alla circolazione.

 

Per approfondire: Ondata di caldo, come sopravvivere alle notti tropicali: consigli utili

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Le zone più esposte

Secondo le previsioni, i primi effetti dell'irruzione fresca interesseranno inizialmente il Nord, per poi estendersi tra martedì e mercoledì lungo il versante adriatico fino a coinvolgere buona parte del Centro-Sud. Le aree più esposte ai fenomeni più intensi saranno il Nord-Est, le pianure orientali, le coste adriatiche e la dorsale appenninica centrale. Particolare attenzione anche tra basso Veneto, con le province di Rovigo e Padova, e la Romagna, dove sono attesi nuovi episodi di maltempo con nubifragi, grandine e forti colpi di vento prima di un graduale miglioramento.

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Temperature in netto calo

L'arrivo delle correnti settentrionali determinerà una sensibile diminuzione delle temperature, soprattutto sul medio-alto Adriatico e nel Nord-Est, dove i valori potranno scendere persino al di sotto delle medie climatiche del periodo. Città come Venezia, Trieste e Ancona passeranno da massime vicine ai 35 gradi a valori diurni compresi tra 28 e 29 gradi, mentre le minime notturne si porteranno intorno ai 19-20 gradi. Il raffreddamento sarà invece meno marcato sulle regioni tirreniche meridionali e sulle Isole Maggiori, dove il clima continuerà a mantenere caratteristiche pienamente estive, pur con temperature destinate a rientrare gradualmente verso livelli più vicini alla norma stagionale.

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Le previsioni per oggi, lunedì 20 luglio

La giornata è caratterizzata da condizioni meteo differenti tra Nord e resto d'Italia.

Al mattino nuvolosità diffusa interessa Lombardia, Emilia-Romagna e Triveneto, con locali acquazzoni (la Protezione Civile ha infatti diramato allerta gialla per alcuni settori di Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Marche) mentre il Nord-Ovest gode di schiarite più ampie.

 

Nel pomeriggio si sviluppano temporali sulle Alpi centro-orientali e lungo l'Appennino, con tempo più stabile su pianure e coste. In serata i fenomeni si spostano verso la Pianura Padana. Al Centro prevale il sole, salvo isolati rovesci sui rilievi appenninici nelle ore più calde.

 

Sud e Isole restano in prevalenza soleggiati, con qualche piovasco possibile tra Molise e Puglia settentrionale. Temperature in lieve calo al Nord.

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Le previsioni per martedì 21 luglio

Domani il Nord sarà interessato da un aumento dell'instabilità per l'arrivo di correnti nordorientali. Le precipitazioni interesseranno inizialmente le Alpi centro-orientali, mentre nel pomeriggio i temporali diventeranno più diffusi e intensi, con il rischio di grandinate e forti raffiche di vento. Piemonte e Liguria resteranno invece in prevalenza soleggiati.

 

Al Centro il peggioramento coinvolgerà soprattutto il versante adriatico, dove i rovesci potranno risultare anche intensi fino a sera, mentre il lato tirrenico sarà più riparato.

 

Sud e Sicilia continueranno a godere di tempo stabile e ampi spazi di sereno, salvo isolati temporali serali sul Gargano. Temperature in lieve diminuzione al Nord, tra i 44°C e i 45°C su Sardegna e Sicilia interna.

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Le previsioni per mercoledì 22 luglio

Nella giornata di mercoledì 22 luglio il tempo risulterà nel complesso più stabile grazie al definitivo arretramento dell'anticiclone subtropicale.

Al Nord prevarranno sole e cieli poco nuvolosi, con ventilazione settentrionale e temperature gradevoli, comprese in genere tra 28 e 31 gradi.

 

Al Centro la mattinata vedrà ancora qualche rovescio o temporale lungo il versante adriatico, mentre nel pomeriggio il tempo migliorerà ovunque.

 

Maggiore variabilità al Sud peninsulare, dove non si escludono precipitazioni e temporali sparsi, anche improvvisi. La Sicilia sarà invece interessata da condizioni più soleggiate, con venti dai quadranti settentrionali e valori termici in ulteriore calo.

 

Per approfondire: Downburst, cos'è il violento fenomeno meteorologico e perché è pericoloso

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