Nelle ultime ore una supercella ha attraversato Lombardia ed Emilia-Romagna provocando numerosi disagi e danni. Le grandinate, con chicchi che in alcuni casi hanno raggiunto dimensioni paragonabili a quelle di una pallina da tennis, hanno colpito automobili, tetti e parabrezza, mentre le coltivazioni agricole, soprattutto nelle province di Reggio Emilia e Modena, hanno subito pesanti conseguenze. Al passaggio del sistema temporalesco si sono aggiunti anche intensi downburst, ovvero violente correnti d'aria discendenti che hanno generato raffiche superiori ai 90-100 chilometri orari. Il vento ha abbattuto alberi, divelto coperture di edifici e capannoni, danneggiato linee elettriche e creato problemi alla circolazione.

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