Come evidenzia il report stilato dalla compagnia assicurativa, il limite di guardia per la produttività sono i 30 gradi, superati i quali si verifica un calo di tre punti percentuali ad ogni grado in più. Mentre la domanda di energia aumenta dell'1,2% soprattutto di elettricità. L'Europa dipende ancora in larga misura dalla produzione termoelettrica basata su gas, nucleare e carbone, tecnologie che richiedono un'elevata disponibilità di acqua e alta prestazione dei sistemi di raffreddamento. Nell'estate 2019 ha fatto scuola l'ondata di caldo che in Francia ha messo sotto stress il funzionamento delle centrali nucleari causando limitazioni di offerta e un'impennata dei prezzi della luce.