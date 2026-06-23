Introduzione

L’ondata di caldo estremo che da giorni sta rendendo roventi le giornate degli italiani ancora non accenna ad allontanarsi dalla nostra penisola. Bollini rossi per allerta caldo e temperature fino a sei gradi oltre la media stagionale stanno caratterizzando i bollettini meteo in Italia e non solo. L’afa sferza anche il resto d’Europa, specialmente Regno Unito, Spagna e Germania che, con temperature destinate a sfiorare i 40 gradi, hanno emanato allerte di vario livello. Per i meteorologi, l’anticiclone di matrice africana non si sposterà nei prossimi giorni. Anzi, da venerdì 26 giugno il cuore del ciclone sarà posizionato esattamente sopra l’Italia portando con sé caldo eccezionale e notti tropicali. Ma con il prossimo mese la situazione potrebbe cambiare: luglio dovrebbe infatti segnare una battuta d’arresto per l’alta pressione. Questo porterà a sbalzi termici rischiosi: quando le correnti di aria più fresca e instabile si scontrano con uno strato di aria caldo e umido, infatti, possono dare vita a fenomeni estremi come grandinate violente e nubifragi improvvisi. Ecco cosa dicono gli esperti.