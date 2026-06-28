Oms: “Oltre 1.300 morti legate al caldo in Europa in una settimana”

A fornire il dettaglio dei decessi dal 21 giugno è il capo dell'Organizzazione mondiale della sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, che spiega: "Quello europeo è il continente che si sta riscaldando più rapidamente sulla Terra, con un riscaldamento doppio rispetto alla media globale". Secondo i dati più recenti, l’emergenza caldo sta interessando 193 milioni di europei, con temperature sopra i 35 gradi ascolta articolo

Dal 21 giungo, in Europa, ci sono state più di 1.300 morti in eccesso legate al caldo. Ad affermarlo, su X, è il capo dell'Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, spiegando che "quello europeo è il continente che si sta riscaldando più rapidamente sulla Terra, con un riscaldamento doppio rispetto alla media globale". "In questo momento 150 milioni di persone vivono sotto ondate di caldo estremo", spesso "chiamato 'il killer silenzioso': le case, i luoghi di lavoro e le scuole europei non sono stati costruiti per queste temperature". "Spinto dal cambiamento climatico e dal riscaldamento globale, il fenomeno delle ondate di calore" che un tempo si manifestava "'una volta ogni generazione' si verifica ora quasi annualmente. Ci avevano avvertito", ha aggiunto il direttore dell'Organizzazione mondiale della sanità. Secondo i dati più recenti, l’emergenza caldo sta interessando 193 milioni di europei, con temperature sopra i 35 gradi. In Italia oggi il bollino rosso riguarda 18 città e lunedì è atteso il picco (TUTTE LE NEWS LIVE SULL'ONDATA DI CALORE).

Ministro Schillaci: "Percorsi dedicati in ospedali per il caldo" Sulla situazione italiana, in un'intervista a Il Messaggero, il ministro della Salute, Orazio Schillaci, ha fatto sapere di aver emanato "una direttiva che dice ai pronto soccorso: serve un triage dedicato per i pazienti connessi alle alte temperature. Gli interventi devono essere tempestivi". "Sicuramente - aggiunge - il caldo di questi giorni ci sta mettendo alla prova, ma la nostra risposta è partita per tempo, non in queste ultime ore. Da fine maggio è attivo il Piano nazionale sul caldo. Ai cittadini chiedo di seguire i consigli sanitari, di chiamarci o seguire le nostre pagine per le informazioni ufficiali e di non sottovalutare i rischi. Soprattutto per fragili e minori". "Le case di comunità stanno già aprendo - afferma ancora il ministro della Salute -, molte sono già operative. Questa è una nuova partenza per la sanità italiana. Come sempre ci fermiamo a guardare il dito: i problemi, le mancanze. Dobbiamo invece imparare a guardare anche la luna: stiamo rinnovando i servizi a favore del cittadino. Andava fatto. Noi lo stiamo facendo". Approfondimento Quando e dove finisce il caldo afoso? Le previsioni meteo