Ondata caldo record, bollino rosso in 18 città italiane. Picco non prima di domani. LIVE
Emergenza caldo per 93 milioni di europei con temperature sopra i 35 gradi secondo i calcoli dell'Afp, basati sulle previsioni del Servizio meterologico tedesco. In Italia bollino rosso in 18 città. Lunedì il picco. A Bolzano la notte più calda in 70 anni. A Milano il Pride sfila malgrado i 'quasi 40 gradi' avvertiti alla partenza
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Emergenza caldo per 93 milioni di europei con temperature sopra i 35 gradi secondo i calcoli dell'Afp, basati sulle previsioni del Servizio meterologico tedesco. In Italia bollino rosso in 18 città. Lunedì il picco. A Bolzano la notte più calda in 70 anni. A Milano il Pride sfila malgrado i 'quasi 40 gradi' avvertiti alla partenza. Loredana Bertè annulla il concerto di stasera in piazza a Bergamo: 'In queste condizioni metterei la mia salute concretamente a rischio'. Secondo uno studio pubblicato dall'Economist, nell'ondata di calore dei tre giorni tra 24 e 26 giugno, il caldo estremo potrebbe aver causato 12.000 morti in eccesso in Europa.
Gli approfondimenti:
- Quanto durerà l'ondata di caldo record? Le previsioni degli esperti
- Caldo record in Europa, da Londra a Parigi le foto delle città roventi
- Caldo, per l’Oms in Ue è emergenza sanitaria: i rischi per la salute
- Caldo estremo in Europa, costi e impatto sul Pil: Italia tra le economie più a rischio
- Blackout per caldo, quali sono le cause e perché è difficile evitarli
- Caldo, cosa prevedono le ordinanze delle Regioni per i lavoratori
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Caldo, i bambini tra le fasce più a rischio. I 10 consigli degli esperti per proteggerli
In queste settimane segnate dalle allerte per le alte temperature, nelle città si creano delle vere e proprie “isole di calore urbano”, dovute prevalentemente alla massiccia presenza di asfalto, edifici e superfici impermeabili, oltre che alla scarsità di alberi e aree verdi. Un fenomeno che assume un peso crescente per i più piccoli anche perché, rispetto al passato, molte famiglie trascorrono periodi di vacanza più brevi e i bambini restano più a lungo nei centri abitati durante i mesi estivi, aumentando l'esposizione al calore estremo.
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L'emergenza caldo per 193 milioni di europei, il picco lunedì
La temperatura più alta di sempre in Danimarca, 36,6 gradi a Odense, fotografa un'Europa infuocata con afa e ondate di calore che non danno tregua a 193 milioni di persone: è vera e propria emergenza caldo nel Vecchio Continente dove si attende il picco per domani e si fanno i conti anche con un allarmante studio dell'Economist secondo cui in 3 giorni le morti potrebbero essere fino a 12mila. L'eccezionale ondata si sposta verso est muovendo verso la Turchia, ma ancora in Francia, dove vengono annullate le marce pride di Parigi e Lione, la situazione rimane gravissima e in Germania l'afa inghiotte 75 milioni di persone. In Italia, il caldo di potrebbe essere la causa principale della morte di un turista originario di Roma, 82 anni, sulla spiaggia di Marina di Grosseto. L'uomo ha accusato un malore poco dopo essere uscito dall'acqua, probabilmente proprio per le alte temperature. E temperature da record si registrano in Alto Adige (a Bolzano si è avuta la notte di giugno più calda di sempre con il termometro che non è sceso sotto i 25,4 gradi), in Sardegna, dove si toccano punte di 40-41 gradi nelle piane interne, si prendono provvedimenti di emergenza come a Genova dove si ferma l'ascensore panoramico del Bigo, una delle principali attrazioni del Porto Antico, privo di aria condizionata, e c'è anche chi annulla concerti, come Loredana Bertè che doveva esibirsi in piazza a Bergamo.