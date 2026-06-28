Quando e dove finisce il caldo afoso? Le previsioni meteo

iLMeteo.it spiega poi che la causa di tutto sarà “l'isolamento di una ‘goccia fredda’ in quota (tecnicamente definita cut-off), un nucleo di aria gelida e fortemente instabile situato a circa 5000 metri di altezza che si staccherà dal flusso principale nord-atlantico per muoversi verso il Mediterraneo”. Questo concentrato di instabilità passerà sopra territori e acqua marina che si sono surriscaldati fino 28-29 gradi e il contrasto termico causerà violenti fenomeni meteorologici. “L’aria calda e umida, essendo più leggera, verrà sollevata verso l'alto in modo estremamente violento - dicono gli esperti - Questo processo dinamico darà vita a enormi cumulonembi a grandissimo sviluppo verticale, all'interno dei quali si innescheranno fenomeni severi. Oltre a grandinate e nubifragi localizzati, il pericolo maggiore sarà rappresentato dai violenti downburst: correnti discendenti talmente rapide da scaraventarsi al suolo e aprirsi a ventaglio con raffiche orizzontali in grado di superare i 100 km/h, con conseguenti rischi di danni alle strutture e sradicamento di alberi”.

Per approfondire: Downburst, cos'è il violento fenomeno meteorologico e perché è pericoloso