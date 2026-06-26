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Caldo record in Francia, Parigi vieta il consumo di alcolici: troppi collassi

Cronaca
©Getty

A causa delle temperature anomale che interessano l'Europa e la Francia, il comune ha attuato misure stringenti. L'obiettivo è evitare nuovi accessi negli ospedali, già saturi di pazienti

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Stop alla vendita e al consumo di calcoli negli spazi pubblici. L’ondata di caldo anomalo che sta interessando l’Europa porta anche a divieti stringenti, come quello sulle bevande alcoliche attivato dal comune di Parigi. Gli ospedali della capitale sono al collasso e «stiamo raggiungendo il punto di saturazione delle strutture ospedaliere», ha dichiarato ieri il capo della polizia di Parigi, Patrice Faure, citato dal Guardian. Le nuove misure, che includono il divieto di vendita di alcolici da asporto, sono necessarie per arginare l'aumento dei ricoveri ospedalieri per assicurarsi che la pressione diminuisca, ha aggiunto Faure.

La ministra della Salute francese, Stéphanie Rist, ha dichiarato che il servizio di ambulanze di Parigi ha registrato un numero di arresti cardiaci quattro volte superiore alla norma nelle ultime 24 ore, tra cui anche persone giovani.

Il divieto

Il divieto di consumare alcolici in luoghi pubblici inizierà a mezzogiorno di oggi e durerà fino alle 7 di sabato, per poi ripetersi con gli stessi orari da sabato sera a domenica. Sono esclusi ristoranti e bar con posti a sedere al pubblico. La vendita di alcolici da asporto sarà vietata dalle 18 di venerdì alle 7 di sabato e nuovamente dalle 18 di sabato alle 7 di domenica. Per tutta questa settimana, in Francia, oltre 44 milioni di persone, su una popolazione totale di 67 milioni, sono state sottoposte all'allerta rossa di livello più alto per il caldo.

Giovedì 25 aprile, due reattori nucleari in Francia sono stati spenti per evitare lo scarico di troppa acqua calda nei fiumi, già in fase di riscaldamento a causa dell'ondata di caldo da record. All'inizio di questa settimana, le temperature elevatissime hanno causato la morte di centinaia di migliaia di volatili negli allevamenti avicoli della Bretagna e dei Paesi della Loira. In Francia si prevedono almeno altri giorni di caldo soffocante.

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