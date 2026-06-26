Italia alle prese con l'afa ma anche con la pioggia: oggi si aggiunge Genova e salgono a 18 le città da bollino rosso per il caldo; allerta gialla per il maltempo invece in Basilicata, Calabria, Lombardia, Sardegna e Sicilia. Nel weekend e all'inizio della prossima settimana l'anticiclone si rafforzerà ulteriormente, portando un nuovo aumento delle temperature. Il picco del caldo è atteso per lunedì 29 giugno, con massime che potranno raggiungere i +40 C sulla Pianura Padana, nelle zone interne della Sardegna e lungo il medio versante tirrenico. Afa killer in Europa: in Spagna tra domenica e mercoledì i decessi legati al caldo sono stati 212, mentre in Francia un bimbo di 3 anni è stato trovato morto in auto; da oggi stop al consumo di alcolici a Parigi. L'Oms dichiara l'ondata di calore in Europa "un'emergenza sanitaria" e fa sapere che, negli ultimi quattro anni, di caldo sono morte 200mila persone.

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