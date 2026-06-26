Italia alle prese con l'afa ma anche con la pioggia: oggi si aggiunge Genova e salgono a 18 le città da bollino rosso per il caldo; allerta gialla per il maltempo invece in Basilicata, Calabria, Lombardia, Sardegna e Sicilia. Afa killer in Europa: in Spagna tra domenica e mercoledì i decessi legati al caldo sono stati 212. L'Oms dichiara l'ondata di calore in Europa "un'emergenza sanitaria" e fa sapere che, negli ultimi quattro anni, di caldo sono morte 200mila persone
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Italia alle prese con l'afa ma anche con la pioggia: oggi si aggiunge Genova e salgono a 18 le città da bollino rosso per il caldo; allerta gialla per il maltempo invece in Basilicata, Calabria, Lombardia, Sardegna e Sicilia. Nel weekend e all'inizio della prossima settimana l'anticiclone si rafforzerà ulteriormente, portando un nuovo aumento delle temperature. Il picco del caldo è atteso per lunedì 29 giugno, con massime che potranno raggiungere i +40 C sulla Pianura Padana, nelle zone interne della Sardegna e lungo il medio versante tirrenico. Afa killer in Europa: in Spagna tra domenica e mercoledì i decessi legati al caldo sono stati 212, mentre in Francia un bimbo di 3 anni è stato trovato morto in auto; da oggi stop al consumo di alcolici a Parigi. L'Oms dichiara l'ondata di calore in Europa "un'emergenza sanitaria" e fa sapere che, negli ultimi quattro anni, di caldo sono morte 200mila persone.
Gli approfondimenti:
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- Caldo record in Europa, da Londra a Parigi le foto delle città roventi
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- Caldo estremo in Europa, costi e impatto sul Pil: Italia tra le economie più a rischio
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In Spagna 212 morti da domenica
In Spagna almeno 212 decessi registrati tra domenica e mercoledì sono attribuibili all'ondata di caldo record. E' quanto emerso da dati pubblicati dall'Instituto de Salud Carlos III di Madrid. Negli stessi giorni del 2025 alla medesima causa risultavano riconducibili 98 decessi. Si tratta di stime basate su un sistema noto come 'MoMo' (Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria), che raccoglie ogni giorno informazioni sul numero di decessi in Spagna, effettua calcoli sulla base del confronto con previsioni secondo dati storici e integra fattori come le temperature comunicate dall'Agenzia nazionale per la meteorologia per elaborare i dati. Ieri l'Agenzia nazionale per la meteorologia (Aemet) ha reso noto che lunedì e martedì sono state le giornate più calde mai registrate a giugno in Spagna almeno dal 1950. Tra metà maggio e fine settembre 2025, 3.832 decessi erano stati attribuiti al caldo utilizzando lo stesso sistema 'MoMo'.
Firenze verso otto giorni consecutivi di codice rosso
L'ondata di calore continua a interessare Firenze senza attenuarsi. Il nuovo bollettino del Ministero della Salute conferma il codice rosso per oggi e domani e lo estende anche a sabato 27 giugno, prolungando così fino al fine settimana la fase di massima allerta per gli effetti delle alte temperature sulla salute. Se le previsioni saranno confermate, Firenze arriverà a otto giorni consecutivi di codice rosso. Per i prossimi giorni sono attese condizioni di forte disagio bioclimatico. La temperatura percepita massima sarà di 37 gradi oggi, 38 gradi domani e 39 gradi sabato, mentre nelle ore più calde della giornata le temperature potranno raggiungere i 36 gradi oggi, i 37 domani e i 38 gradi sabato.
Sardegna, Protezione civile in allerta per fenomeni 'multirischio': caldo, incendi e temporali
La Protezione civile della Sardegna è in allerta per la concomitanza di preoccupazioni che riguardano l'isola. dalla Regione chiamano "fenomeni multirischio" il soprapporsi di allerta per alte temperature, rischio incendi e temporali. C'è il rischio di grossi roghi, ma anche di forti temporali sempre con temperature elevate che comportano massima attenzione. dalla Protezione civile regionale ricordano che nell'ultima settimana sono stati emessi "due avvisi per condizioni meteorologiche avverse legate alle elevate temperature". Negli ultimi tre giorni, però, c'è stato anche un "avviso di criticità ordinaria con codice giallo, per rischio idrogeologico per temporali in buona parte delle zone di allerta della Sardegna". Nelle zone interne ci sono stati temprali intensi e grandine convento a 70 chilometri orari. Nelle stesse ore per la Sardegna ci sono "bollettini di previsione del pericolo di incendio segnalano condizioni di pericolosità media - codice giallo, in gran parte del territorio regionale, quasi sovrapponibile alle zone interessate dai temporali". Nel frattempo le temperature in alcune località hanno superato i 40 gradi e di notte ci sono minime di 24 gradi.
Caldo torrido in Francia, 61 province in allerta rossa
Sembra non avere fine l'ondata di caldo torrido che interessa da cinque giorni la Francia. Anche oggi, sessantuno dipartimenti (province) saranno posti in stato di allerta rossa (contro 72 oggi) e altri 25 in allerta arancione, il livello immediatamente inferiore, secondo l'ultimo bollettino di Météo France. "L'aria più calda si sposterà gradualmente verso la parte orientale del Paese, mentre una fase di temporali localmente violenti, prevista per la tarda serata di giovedì, porterà aria relativamente più fresca da ovest", segnala l'agenzia meteo, prevedendo inoltre "un graduale calo delle temperature lungo la costa atlantica". Ieri, sono 72 i dipartimenti in allerta rossa, segnando il picco dell'ondata di caldo che la Francia sta attraversando da inizio della settimana. Secondo Météo-France, tra mercoledì e giovedì è stato nuovamente superato il record della notte più calda mai registrata in Francia.