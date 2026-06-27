Un uomo è annegato nel canale Saint-Martin a Parigi, dove si era tuffato per sfuggire all'ondata di calore record che sta interessando la Francia. Lo riporta Bfmtv citando fonti della polizia. L'uomo stava nuotando vicino al Quai de Valmy, non è stato possibile rianimarlo ed è stato dichiarato morto sul posto.

La responsabile del X arrondissement di Parigi, Alexandra Cordebard, ha dichiarato che "l'inchiesta accerterà le circostanze di questa tragedia" e ha rivolto "il suo pensiero ai suoi cari".