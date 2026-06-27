Ondata caldo, 18 città con bollino rosso e 6 arancione. Emergenza anche in Europa LIVE
In Italia fino a domenica sono 18 le città da bollino rosso e gli accessi al pronto soccorso sono aumentati del 15%. La Francia, ancora piegata dall'afa che ha causato la morte di 55 persone, conta un altro bimbo di un anno e mezzo ucciso dal caldo in auto a Marsiglia. Il sindaco di Parigi chiede di annullare gli eventi nel weekend, in forse la sfilata del Pride, e il premier Lecornu si appella 'alla responsabilità di tutti' per non sovraccaricare gli ospedali già messi a dura prova
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La Francia, ancora piegata dall'afa che ha causato la morte di 55 persone, conta un altro bimbo di un anno e mezzo ucciso dal caldo in auto a Marsiglia. Il sindaco di Parigi chiede di annullare gli eventi nel weekend, in forse la sfilata del Pride, e il premier Lecornu si appella 'alla responsabilità di tutti' per non sovraccaricare gli ospedali già messi a dura prova. Il ministro dell'Interno vieta la vendita di alcolici. Se in Gb è record di caldo a giugno con 37 gradi, in Germania il termometro segna 40. In Italia fino a domenica sono 18 le città da bollino rosso e gli accessi al pronto soccorso sono aumentati del 15%.
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Ondata di caldo in Francia, prevista la revoca degli allarmi rossi domani sera
Météo-France prevede la revoca degli allarmi rossi per l'ondata di caldo domani sera, dopo 13 declassamenti a partire da stamattina, che portano a 37 il numero dei dipartimenti ancora interessati dal livello massimo di allerta, secondo il bollettino delle ore 06.00. "Domenica, i dipartimenti in livello rosso scenderanno ancora di un grado", scrive il meteorologo in questo bollettino, accompagnato da un riquadro che annuncia, a questo punto, la revoca delle ultime allerte rosse per le ore 22.00 di domani.
Treviso: ricoverata una donna dopo colpo di calore in casa
A causa dell’emergenza caldo a Treviso ieri è stata ricoverata una donna, arrivata in ospedale con una temperatura corporea di 42° gradi. La donna ha subito un colpo di calore mentre era a casa propria e al coperto. All'ospedale di Castelfranco Veneto sono stati invece dimessi due pazienti di 73 anni, trattenuti da ieri in osservazione dopo un colpo di calore accusato mentre facevano giardinaggio a casa. Erano arrivati in Pronto soccorso con temperature corporee di 40 e 41 gradi.
Francia, uomo annega nel canale Saint-Martin a Parigi
Un uomo è annegato nel canale Saint-Martin a Parigi, dove si era tuffato per sfuggire all'ondata di calore record che sta interessando la Francia. Lo riporta Bfmtv citando fonti della polizia. L'uomo stava nuotando vicino al Quai de Valmy, non è stato possibile rianimarlo ed è stato dichiarato morto sul posto.
La responsabile del X arrondissement di Parigi, Alexandra Cordebard, ha dichiarato che "l'inchiesta accerterà le circostanze di questa tragedia" e ha rivolto "il suo pensiero ai suoi cari".