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Il caldo record accelera lo scioglimento del ghiacciaio della Marmolada

Ambiente

Le anomalie climatiche dell'ultima settimana hanno avuto ripercussioni anche ad alta quota: a oltre tremila metri, la temperatura non scende sotto lo zero dal 16 giugno scorso

Anche la Marmolada soffre il caldo. Nonostante i 3265 metri d'altitudine, la temperatura non scende sotto lo zero dal 16 giugno, con punte record di 5 gradi. Un’anomalia climatica che, come evidenziato dall'esperto Franco Secchieri in un'intervista al Gazzettino, sta infliggendo una "mazzata dagli effetti disastrosi" al ghiacciaio, arretrato di ben 200 metri in sole due settimane.

La situazione a Punta Penia

Questa crisi climatica ha travolto anche la quotidianità dei rifugi alpini. Alla Capanna Punta Penia, l'acqua è diventata un bene primario da razionare, con i gestori costretti a ingegnarsi per la raccolta di quella piovana. Senza la protezione della neve, la montagna si è trasformata in una distesa di roccia esposta a un degrado che appare ormai inarrestabile.

Per gli esperti la situazione è critica: si tratta di un effetto domino che minaccia l'ecosistema montano e la gestione delle risorse idriche.

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