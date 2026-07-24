Introduzione

El Niño, il fenomeno climatico che si sta intensificando nell’Oceano Pacifico, potrebbe diventare il più “potente degli ultimi 150 anni”, con conseguenze eccezionali sulle temperature globali e sugli eventi meteorologici estremi. A riferirlo è la rivista specializzata Nature, che ha raccolto le previsioni elaborate dai ricercatori sulla base degli ultimi rilevamenti oceanici e di diversi modelli climatici. Ecco le previsioni degli esperti.