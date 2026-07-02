Secondo il report stilato dal Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente (Snpa), dal 2000 in poi, l'Italia ha avuto temperature atmosferiche più alte della media in quasi tutti gli anni. Il 2025 ha confermato questa tendenza, con un'anomalia di temperatura media di 1,03 gradi rispetto al valore climatologico 1991-2020. Tutti i mesi, tranne ottobre e novembre, sono risultati più caldi del normale e la situazione più critica si è avuta a giugno che, con il picco di 3,23 gradi sopra la media, è stato il secondo mese più torrido della serie, dopo il record stabilito nel 2003.

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