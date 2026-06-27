Ondate di caldo, foreste urbane possono ridurne l’impatto nelle città italiane: lo studioAmbiente
Introduzione
L’Italia continua a fare i conti con una forte ondata di calore, che sta portando temperature sensibilmente superiori alle medie stagionali e diversi disagi per le persone. E mentre alcune città fanno i conti con blackout causati dal caldo, ci si interroga su quali possano essere le misure per cercare di contenere gli effetti di queste vampate di calore: tra le soluzioni di cui si discute ci sono anche le cosiddette ‘foreste urbane’, che secondo uno studio potrebbero avere un impatto significativo in questo senso.
Quello che devi sapere
L’importanza delle 'foreste urbane'
Il Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Iret) e il College of Environmental Science and Forestry della State University of New York (Suny-Esf) hanno infatti condotto uno studio su un campione di dieci città italiane: il lavoro - realizzato da un team di esperti e pubblicato sulla rivista Nature Partner Journal Urban Sustainability - indica che aumentare la copertura arborea fino a raggiungere almeno il 30% in tutta l’area urbana può contribuire a ridurre in modo significativo l’impatto delle ondate di calore nelle città italiane.
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Come è stato condotto lo studio
Nel dettaglio il gruppo di ricercatori ha analizzato i dati di Bari, Bologna, Bolzano, Cagliari, Firenze, Genova, Palermo, Roma, Torino e Verona, città diverse per dimensione e condizioni geografiche. Usando queste informazioni, gli esperi hanno cercato di rispondere al quesito su cosa sarebbe accaduto se ogni quartiere avesse avuto almeno il 30% di copertura arborea, durante la storica ondata di calore dell’estate del 2003. E stando alle stime, si sarebbe potuto abbassarne di circa il 36% l’impatto delle temperature record, misurato come eccesso di mortalità da calore nella fascia di età dai 65 anni in su.
Il modello climatico utilizzato
Per giungere a questa conclusione gli autori dello studio (Theodore Endreny, Marco Ciolfi, Anna Endreny, Francesca Chiocchini e Carlo Calfapietra del Cnr-Iret e della State University of New York) hanno utilizzato il modello climatico urbano 'i-Tree Cool Air’: questo combina dati su temperatura, umidità, copertura del suolo e vegetazione, stimando come gli alberi raffreddino l’ambiente attraverso ombreggiamento ed evapotraspirazione, cioè il processo con cui rilasciano acqua nell’atmosfera contribuendo a dissipare il calore.
Le foreste urbane contro le isole di calore
Francesca Chiocchini e Marco Ciolfi hanno spiegato che “i benefici sarebbero particolarmente importanti nei quartieri più cementificati e densamente abitati, dove l’effetto dell’isola di calore urbana si manifesta più intenso. Il raffreddamento prodotto dipende anche dalla disponibilità d’acqua: nei climi mediterranei, sempre più soggetti a siccità, potrebbe essere necessario integrare infrastrutture verdi e sistemi efficienti di gestione delle acque per mantenere gli alberi in salute senza aumentare eccessivamente l’umidità”.
“Una soluzione per la resilienza climatica”
Theodore Endreny, del Consiglio nazionale delle ricerche e della State University of New York, ha aggiunto che “rispetto all’urgenza di preparare le città al caldo estremo, questo lavoro di ricerca propone una soluzione concreta. Le foreste urbane possono diventare una soluzione per la resilienza climatica, a beneficio della salute pubblica e della qualità della vita, assieme a maggiori superfici permeabili e sistemi di gestione dell’acqua piovana. Contiamo di sviluppare modelli dettagliati, in modo da identificare i quartieri deputati alla dimora di nuovi alberi”.
Gli altri benefici delle foreste urbane
In ogni caso, i benefici delle cosiddette ‘foreste urbane’ non si limiterebbero solamente a garantire un minore impatto delle ondate di calore nelle città: lo studio infatti mette in evidenza anche il minor inquinamento atmosferico e il deflusso di acque piovane grazie a superfici più permeabili, oltre a un maggiore assorbimento di CO2. Nel complesso dunque l'incremento di alberi sarebbe associato a benefici ambientali collaterali forniti dai servizi ecosistemici, che mediamente si stimano essere intorno ai 56mila dollari all’anno per chilometro quadrato.
La situazione dell’ondata di calore in Italia
Le foreste urbane potrebbero insomma portare diversi potenziali benefici, la cui importanza è resa ancora più evidente dalla situazione attuale: il ministero della Salute ha infatti fatto sapere che fino a domani saranno 18 i centri urbani con il massimo livello di rischio caldo per tutta la popolazione. Si tratta di Ancona, Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Venezia, Verona e Viterbo.
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