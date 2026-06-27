Caldo, foreste urbane possono ridurne l’impatto nelle città italiane

Nel dettaglio il gruppo di ricercatori ha analizzato i dati di Bari, Bologna, Bolzano, Cagliari, Firenze, Genova, Palermo, Roma, Torino e Verona, città diverse per dimensione e condizioni geografiche. Usando queste informazioni, gli esperi hanno cercato di rispondere al quesito su cosa sarebbe accaduto se ogni quartiere avesse avuto almeno il 30% di copertura arborea, durante la storica ondata di calore dell’estate del 2003. E stando alle stime, si sarebbe potuto abbassarne di circa il 36% l’impatto delle temperature record, misurato come eccesso di mortalità da calore nella fascia di età dai 65 anni in su.