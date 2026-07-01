Copernicus, record del riscaldamento oceanico a giugno

La temperatura media globale della superficie del mare a giugno è stata di 20,98 C, superando i precedenti record del 2023 e del 2024. Gli oceani potrebbero stabilire nuovi record nei prossimi mesi, poiché El Nino e i cambiamenti climatici stanno spingendo le temperature ancora più in alto, hanno affermato gli scienziati

Le temperature superficiali del mare globali giornaliere hanno superato i livelli record osservati nel 2023 e nel 2024 per questo periodo dell'anno. Lo confermano il Servizio relativo ai cambiamenti climatici di Copernicus e il Servizio marino di Copernicus rilevando "il massimo riscaldamento oceanico mai registrato per il periodo". "Si prevede che questo record avrà conseguenze sia sugli andamenti meteorologici che sul clima globale e sugli ecosistemi marini", affermano i servizi Copernicus di osservazione della Terra del programma spaziale dell'Unione Europea ricordando che le previsioni indicano un El Niño probabilmente forte.

"Superati i livelli record del 2023 e 2024" Copernicus Climate Change Service (C3S) precisa che i dati giornalieri sulle temperature superficiali del mare "hanno superato i livelli del 2024 il 21 giugno, con una temperatura di 20,86 gradi centigradi, leggermente al di sopra dei 20,83 osservati nel 2023 e nel 2024. Anche i dati giornalieri del Servizio marino di Copernicus indicano temperature record il 21 giugno, essendo stati raggiunti i 21,0 gradi e superati di 0,1 gradi i precedenti record del 2023 e del 2024". Il nuovo record globale della temperatura superficiale del mare per questo periodo dell'anno "era previsto con l'insorgere delle condizioni di El Niño nel Pacifico equatoriale", ovvero il riscaldamento anomalo della superficie oceanica, "annunciato dall'Organizzazione meteorologica mondiale (Omm) il 2 giugno scorso, oltre alle temperature superficiali del mare insolitamente elevate osservate in diverse regioni oceaniche negli ultimi mesi". Questo riscaldamento record "riflette sia i cambiamenti climatici sia l'inizio di un evento El Niño la cui intensità, secondo l'insieme dei modelli di previsione stagionale del C3S, dovrebbe raggiungere livelli che non si registrano da decenni" afferma l'ente.