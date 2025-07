“Rifugi climatici”, cosa sono e dove si trovano questi luoghi

Introduzione

Si tratta di luoghi dove ci si può rinfrescare e avere un po’ di tregua dall'afa e che stanno venendo man mano mappati in Italia dai Comuni. Si tratta, per lo più, di case di quartiere, giardini, parchi, musei e biblioteche messi a disposizione al pubblico per trovare un riparo dalle alte temperature.

A Bologna, per esempio, il municipio ne ha segnati 15 in una mappa interattiva. Anche il comune di Firenze ha pubblicato una lista di luoghi freschi: sono 44 tra biblioteche e parchi ombreggiati e con acqua fresca. A Napoli è stata invece l’associazione Cleanap a segnare uno a uno, su una mappa, i posti migliori per mitigare le nuove ondate di calore. Ecco cosa sapere e come si stanno attrezzando le città, e non solo in Italia