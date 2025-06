Spagna, in aumento a Barcellona i "rifugi climatici" anti-caldo

In vista dell'arrivo del grande caldo ci saranno 400 spazi tra piscine, musei , biblioteche e asili nido, per dare solllievo ai cittadini nelle ore di maggiore calore. L'amministrazione comunale ha anche annunciato l'adattamento di spazi pubblici, come le aree giochi con acqua e l'ampliamento delle zone ombreggiate disponibili, che quest'estate saranno almeno una settantina

Barcellona si sta attrezzando per fronteggiare le ondate di calore estivo in arrivo aumentando il numero di “rifugi climatici” disponibili. Quest'anno, la città mette a diposizione 400 spazi, una cinquantina in più rispetto all'anno scorso, fra piscine, musei, biblioteche e asili nido, per dare sollievo ai cittadini perché possano trovarvi riparo nelle ore di maggiore calore.