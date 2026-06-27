Introduzione

Mantenere gli ambienti domestici freschi durante un'estate torrida come quella che stiamo vivendo può avere un impatto molto diverso sui consumi elettrici, a seconda della soluzione scelta. Non è soltanto il livello di comfort a distinguere ventilatori, deumidificatori e climatizzatori, ma soprattutto la spesa che questi apparecchi comportano nel tempo. Ecco cosa sapere