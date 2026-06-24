Uno degli equivoci più diffusi è pensare che un solo apparecchio potente possa raffrescare l'intera abitazione. Installare un condizionatore in corridoio sperando che rinfreschi tutta la casa è inutile: l'unico risultato è prendersi un colpo di freddo ogni volta che lo si attraversa, perché sarà l'unico ambiente effettivamente raffrescato. Ogni stanza che si vuole climatizzare ha bisogno del proprio terminale, dimensionato sull'ambiente da servire: una soluzione che, tra l'altro, consente a chi ha caldo e a chi ha freddo di gestire in autonomia stanze diverse.

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