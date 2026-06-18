Il risparmio energetico legato all’uso dei condizionatori è ancora più urgente dato il recente aumento del costo dell’energia causato dalla guerra in Medio oriente: secondo i calcoli di Assium, l'associazione degli utility manager italiani, la spesa può arrivare a superare i 400 euro a nucleo familiare per l'intero periodo estivo. "Ad influire sui costi legati all'uso di condizionatori, deumidificatori, ventilatori e altri apparecchi elettrici è in primo luogo una questione climatica: quest'anno in Italia il caldo intenso è arrivato prima, e già a partire da maggio si è registrato in tutta la Penisola un aumento delle temperature con bollini rossi e arancioni in numerose città", ha spiegato l’associazione. E a pesare, come detto, è anche l’aumento del costo dell’energia per il conflitto.

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