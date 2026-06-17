Per quanto riguarda invece il requisito del soggiorno legale e continuativo in Italia per almeno 10 anni, sono stati introdotti “controlli bloccanti che consentono la prosecuzione della compilazione della domanda solo in presenza di una data di inizio soggiorno coerente con il requisito normativo”. Da qui in poi, inoltre, l’utente può contare su “specifici strumenti informativi e sezioni dedicate” che gli consentono “di dichiarare eventuali periodi di assenza dal territorio nazionale, indicandone le motivazioni e consentendo di allegare eventuale documentazione utile alla verifica del requisito”.