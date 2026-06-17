Assegno sociale, l’Inps semplifica la domanda per l’aiuto da 546 euro al mese. Le novitàEconomia
Introduzione
La procedura per fare domanda all’Inps per l'assegno sociale, la prestazione assistenziale di circa 546 euro al mese dedicata alle persone con almeno 67 anni in condizione di disagio economico, è stata semplificata. Lo rende noto lo stesso Istituto, spiegando che d’ora in poi il sistema precompilerà già da sé alcuni dati anagrafici, come ad esempio lo stato civile e la cittadinanza, recuperandoli dagli archivi disponibili ma lasciando comunque all'utente la possibilità di modificarli. Ecco tutte le novità.
Quello che devi sapere
A chi spetta l’assegno sociale ordinario
L’assegno sociale ordinario viene erogato per 13 mensilità dall’Inps. L’importo per il 2026 è fissato a 546,24 euro. Per poter ricevere questo sostegno, però, bisogna soddisfare tutta una serie di requisiti. E cioè:
- aver almeno 67 anni di età;
- avere un reddito al di sotto dei 7.101,12 euro in caso di persone non coniugate;
- avere un reddito al di sotto dei 14.202,24 euro in caso di persone coniugate.
- L’aiuto spetta sia ai cittadini italiani che a quelli stranieri, a patto che risiedano effettivamente in Italia e che abbiano un permesso di soggiorno di lungo periodo. In ogni caso, si richiede che il soggiorno sia continuativo per almeno 10 anni.
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Come fare domanda
Sono diversi i modi con cui si può inviare richiesta all’Inps.
- Tramite il sito istituzionale www.inps.it, seguendo il percorso “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Per persone a basso reddito” > “Assegno sociale” e poi autenticandosi con le proprie credenziali SPID di livello 2, CIE di livello 3, CNS o eIDAS).
- Rivolgendosi ai patronati oppure agli intermediari autorizzati.
- Telefonando al Contact Center Multicanale al numero verde gratuito 803 164 da rete fissa o al numero 06 164164 da rete mobile.
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Lo snellimento delle procedure nell’ambito del Pnrr
La semplificazione della procedura di domanda è stata messa a punto nell’ambito delle attività di innovazione digitale legate al Pnrr. Come spiega l’Inps, gli interventi realizzati “perseguono l’obiettivo di incrementare il numero di utenti in grado di completare autonomamente la compilazione dell’istanza attraverso un percorso più guidato e semplificato, riducendo dubbi interpretativi, errori di compilazione e conseguenti richieste di assistenza alle Strutture territoriali dell’Istituto”.
L’acquisizione automatica dei dati
Come anticipato, le modifiche introdotte consentono di raccogliere già in fase di acquisizione della domanda il maggiore numero possibile di informazioni e documenti necessari per l’istruttoria, così da potere limitare le successive richieste di integrazione documentale e velocizzare i tempi di lavorazione delle richieste.
Il supporto alla compilazione
Debuttano anche nuove innovazioni informative di supporto alla compilazione, con “messaggi contestuali ed esplicativi” che appariranno nella schermata dell’utente “finalizzati a chiarire i requisiti, le casistiche particolari e la documentazione necessaria, soprattutto con riferimento alla posizione del coniuge, ai dati relativi alla separazione o al divorzio, agli obblighi dichiarativi sui redditi e agli elementi rilevanti ai fini istruttori”.
Separazione e divorzio
Scendendo nello specifico, nel caso di separazione personale o divorzio, il richiedente può inserire manualmente gli estremi del provvedimento o allegare direttamente la relativa documentazione. È stata dunque rimossa “ogni limitazione tecnica relativa al numero di sentenze che si può inserire ed è stata rafforzata la raccolta delle informazioni reddituali, prevedendo specifiche indicazioni in merito alla corretta dichiarazione degli assegni di mantenimento nelle diverse sezioni della domanda”.
Il soggiorno legale e continuativo per 10 anni
Per quanto riguarda invece il requisito del soggiorno legale e continuativo in Italia per almeno 10 anni, sono stati introdotti “controlli bloccanti che consentono la prosecuzione della compilazione della domanda solo in presenza di una data di inizio soggiorno coerente con il requisito normativo”. Da qui in poi, inoltre, l’utente può contare su “specifici strumenti informativi e sezioni dedicate” che gli consentono “di dichiarare eventuali periodi di assenza dal territorio nazionale, indicandone le motivazioni e consentendo di allegare eventuale documentazione utile alla verifica del requisito”.
I cittadini extracomunitari
Per i cittadini extracomunitari è stata implementata una sezione dedicata all’acquisizione delle informazioni relative ai titoli di soggiorno validi. In tali casi, spiega sempre l’Inps, la procedura dialoga con l’archivio PE.SO. di ArcaNet. Qualora sia effettivamente disponibile un permesso di soggiorno di lungo periodo in corso di validità, l’Istituto automaticamente le relative informazioni, precompilando i campi pertinenti, fatta sempre salva la possibilità di modificare i dati proposti o allegare documentazione diversa.
I servizi proattivi
Da lunedì 15 giugno è stata anche avviata una campagna di comunicazione rivolta ai potenziali beneficiari dell’assegno sociale che hanno fornito il consenso ai servizi proattivi nella loro area MyINPS: verranno contattati direttamente dall’Istituto.
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