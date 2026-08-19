Lavoro, contratti a tempo indeterminato in crescita in Italia. I dati

Secondo l’Istat, il risultato spagnolo non è riconducibile esclusivamente a episodi ciclici, ma “riflette anche una maggiore capacità dell’economia spagnola di generare una crescita più sostenuta della domanda interna e dell’attività produttiva, anche attraverso incrementi della produttività e un maggiore orientamento verso settori a tecnologia più avanzata, specialmente nei servizi”. Secondo il rapporto, in Spagna la crescita del 2025 rispetto al 2022 è stata trainata congiuntamente da consumi ed esportazioni (più 6,8 e più 3,6% rispettivamente), mentre in Italia i contributi delle stesse componenti sono risultati, in media, significativamente più contenuti (più 2,2 e più 0,2 punti percentuali). Il maggiore dinamismo dei consumi delle famiglie spagnole è riconducibile sia a fattori demografici sia a una crescita sostenuta dei redditi reali.