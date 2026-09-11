Bonus studenti 2026, c’è ancora tempo per inserirli nel 730

Introduzione

Con il termine "bonus studenti" si intendono una serie di agevolazioni per le spese sostenute per la scuola o l’università. Dall’asilo nido alla scuola secondaria di secondo grado sono, in linea generale, detraibili le tasse di iscrizione e frequenza; i contributi versati per i corsi e laboratori di lingue, teatro, musica e altre attività, purché organizzati dalle scuole frequentate; il trasporto scolastico, anche se fornito da soggetti esterni alla scuola; le gite scolastiche e, in genere, le attività culturali e ricreative svolte per ampliare l’offerta formativa e la mensa. La detrazione è del 19% fino a un massimo di mille euro. Se si è già compilato il 730 e ci si è dimenticati di inserire le uscite per l’istruzione dei propri figli, c’è un modo per recuperare.