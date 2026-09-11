Bonus studenti 2026, c’è ancora tempo per inserirli nel 730

Introduzione
Con il termine "bonus studenti" si intendono una serie di agevolazioni per le spese sostenute per la scuola o l’università. Dall’asilo nido alla scuola secondaria di secondo grado sono, in linea generale, detraibili le tasse di iscrizione e frequenza; i contributi versati per i corsi e laboratori di lingue, teatro, musica e altre attività, purché organizzati dalle scuole frequentate; il trasporto scolastico, anche se fornito da soggetti esterni alla scuola; le gite scolastiche e, in genere, le attività culturali e ricreative svolte per ampliare l’offerta formativa e la mensa. La detrazione è del 19% fino a un massimo di mille euro. Se si è già compilato il 730 e ci si è dimenticati di inserire le uscite per l’istruzione dei propri figli, c’è un modo per recuperare.
Quello che devi sapere
Come inserire i bonus studenti nel 730
Chi non ha ancora inviato il 730 ha tempo fino al 30 settembre 2026. La detrazione spetta in relazione alle spese per la frequenza di scuole dell’infanzia (scuole materne); scuole primarie e scuole secondarie di primo grado (scuole elementari e medie); scuole secondarie di secondo grado (scuola superiore); sia statali sia paritarie private e degli enti locali. Detrazioni al 19% sono previste anche per le spese universitarie ma vanno inserite con un codice diverso, ovvero Rigo E8/E10, cod. 13. Quelle per la scuola, invece, vanno scritte nel Rigo E8/E10, cod. 12.
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Cosa fare se si è già inviato il 730
L’annullamento del 730 precompilato era possibile fino al 22 giugno 2026. Questa funzione consentiva di azzerare completamente la dichiarazione trasmessa e di riportarla allo stato di precompilata originaria, permettendo una nuova compilazione e un nuovo invio. Questo strumento ora non si può più utilizzare, ma c’è ancora tempo per compilare il modulo 730 integrativo.
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Come funziona il 730 integrativo
Il 730 integrativo è lo strumento da utilizzare quando, dopo l’invio del modello 730, si rende necessario correggere o integrare la dichiarazione e la variazione che determina un maggior credito o un minor debito per il contribuente o non modifica l’imposta dovuta, ad esempio in presenza di una variazione del sostituto d’imposta o di altri dati che non incidono sulla liquidazione. Il 730 integrativo può essere presentato esclusivamente tramite CAF o professionista abilitato, anche se il 730 originario era stato presentato tramite il sostituto d’imposta.
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Entro quando inviare il 730 integrativo
Dal punto di vista operativo, si predispone un nuovo modello 730 completo in tutte le sue parti: non è sufficiente integrare i soli dati variati. Nel frontespizio si compila la casella “730 integrativo” con il codice appropriato. Il 730 integrativo deve essere presentato entro il 25 ottobre 2026, che slitta al 26 del mese perché primo giorno non festivo dalla scadenza dei termini. Decorso tale termine, se la correzione è ancora a favore del contribuente, il 730 integrativo non è più utilizzabile e occorre ricorrere al modello Redditi Persone fisiche in modalità integrativa.
Come funziona il modello Redditi Persone fisiche in modalità integrati
Il 730 rettificativo è lo strumento riservato al CAF o al professionista abilitato per correggere un 730 già trasmesso quando, in sede di controlli successivi, emergono difformità rispetto alla situazione corretta, in particolare in presenza di un visto di conformità infedele. Si tratta quindi di un istituto connesso alla fase di controllo dell’intermediario, che consente di intervenire tempestivamente a tutela sia del contribuente sia dello stesso professionista, prima che l’irregolarità diventi oggetto di formale contestazione. Il termine per presentare il 730/Rettificativo è il 10 novembre 2026.
Cosa sapere sulle spese per l’istruzione universitaria
La detrazione al 19% delle spese per l’istruzione universitaria è calcolata sull’intera spesa sostenuta se l’università è statale. Diversamente, l’importo ammesso alla detrazione non deve essere superiore a quello stabilito annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca, tenendo conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali nelle diverse aree geografiche e dell’area disciplinare del corso. Gli importi massimi della spesa sono distinti per area disciplinare e in base alla regione in cui ha sede l’Ateneo.
Le spese per gli asili nido
È possibile detrarre il 19% anche per le spese sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido. La detrazione è alternativa al cosiddetto Bonus Asili Nido e l’importo massimo della spesa ammessa in detrazione è pari a euro 632 per ciascun figlio fiscalmente a carico che frequenta l’asilo nido ed è ripartita tra i genitori in base all’onere da ciascuno sostenuto a prescindere dall’ammontare del reddito complessivo.
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