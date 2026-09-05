Dichiarazione dei redditi, cosa sapere sulle detrazioni per la musica

Nei nuclei dove più figli partecipano a corsi musicali riconosciuti dallo Stato la detrazione Irpef del 19% dispiega i suoi effetti su ciascun beneficiario. In questo caso, il contribuente sarà chiamato a indicare la spesa sostenuta per ogni giovane. Il bonus si riferisce all'anno d'imposta 2025 e si applica per l'intero periodo anche a chi, nel corso dei dodici mesi, ha maturato il requisito compiendo 5 anni oppure ha raggiunto la maggiore età.