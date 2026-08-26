730, cosa sapere sulle detrazioni per le spese universitarie

Le detrazioni per le spese universitarie, ricorda FiscoOggi, non si applicano a “contributi pagati all'università pubblica per il riconoscimento del titolo di studio conseguito all'estero, l’acquisto di libri, strumenti musicali, materiale di cancelleria, viaggi ferroviari e di vitto e alloggio connessi alla frequenza universitaria e casi specifici come le spese sostenute per la frequenza all’estero di una scuola professionale privata di danza e le somme versate a un’associazione riconosciuta dal ministero per il supporto tecnico-logistico connesso all’acquisizione di crediti formativi necessari per accedere a un concorso pubblico per docenti di scuola secondaria di primo e secondo grado”. Inoltre non possono essere portate in detrazione le spese universitarie che nello stesso anno siano state integralmente rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione dei premi di risultato e indicate nella Certificazione Unica 2026 con il codice previsto per tale fattispecie. Qualora il rimborso sia soltanto parziale, il beneficio fiscale spetta esclusivamente sulla quota di spesa rimasta effettivamente a carico del contribuente.