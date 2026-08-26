730, cosa sapere sulle detrazioni per le spese universitarie

Dichiarazione dei redditi e 730, cosa sapere sulle detrazioni per le spese universitarieEconomia
Introduzione
La dichiarazione dei redditi con modello 730 deve essere presentata entro il 30 settembre 2026, mentre per chi utilizza il modello Redditi precompilato la scadenza è fissata al 2 novembre 2026. In entrambi i casi, ricorda il magazine online dell’Agenzia delle Entrate FiscoOggi, il contribuente ha diritto ad agevolazioni che riguardano le spese universitarie e la detrazione in questione spetta anche per le spese sostenute nel 2025 ma riferite a più anni accademici.
Quello che devi sapere
La detrazione del 19%
Come per le spese scolastiche, anche per quelle universitarie l’agevolazione consiste in una detrazione del 19 per cento. Per le università statali la detrazione si applica all'intera spesa sostenuta, mentre per gli atenei non statali è soggetta ai limiti fissati annualmente dal ministero dell'Università e della Ricerca. Nello specifico, i contribuenti possono beneficiare di una detrazione del 19% per le spese sostenute nel 2025 per la frequenza di corsi universitari, di perfezionamento e/o di specializzazione universitaria (articolo 15, comma 1, lettera e), del Tuir). L'agevolazione riguarda gli atenei, italiani e stranieri, con modalità di calcolo differenti a seconda della tipologia di università frequentata.
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Dove indicare la detrazione nella dichiarazione dei redditi
I righi del modello 730/2026 dedicati alla detrazione per le spese universitarie sono quelli da E8 a E10 ("Altre spese") e il codice da indicare è 13. Lo stesso codice è da utilizzare nel modello Redditi persone fisiche, ai righi RP8-RP13.
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I corsi agevolati
Per quanto riguarda i corsi, ricorda FiscoOggi, la detrazione del 19% spetta per le spese sostenute per la frequenza di:
- Corsi di laurea;
- Corsi di laurea magistrale;
- Corsi di laurea magistrale a ciclo unico;
- Corsi universitari di specializzazione;
- Corsi di perfezionamento universitario;
- Master universitari;
- Corsi di dottorato di ricerca;
- Istituti tecnici superiori;
- Nuovi corsi istituiti presso Conservatori di musica e Istituti musicali pareggiati ai sensi del Dpr n. 212/2005 (I corsi di formazione relativi al precedente ordinamento sono invece equiparabili ai corsi di formazione scolastica secondaria, i cui costi rientrano nella detrazione per spese scolastiche);
- Corsi statali di alta formazione artistica, musicale e coreutica (Afam).
La detrazione è riconosciuta anche per i corsi di specializzazione in psicoterapia post-universitaria, purché svolti presso centri accreditati dal ministero dell'Università e della Ricerca, mentre non sono detraibili le spese di iscrizione sostenute presso istituti musicali privati.
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Le altre spese detraibili
Oltre alle tasse universitarie, il contribuente può portare in detrazione anche altre spese legate al percorso accademico, fra cui:
- Le tasse di immatricolazione e di iscrizione annuale, anche per studenti fuori corso;
- I costi per la cosiddetta ricognizione della carriera universitaria (ossia il diritto fisso dovuto da cui non ha rinnovato l'iscrizione per almeno due anni accademici consecutivi, ma vuole riattivare la carriera pagando e regolarizzando eventuali posizioni debitorie relative all’interruzione);
- Le soprattasse per esami di profitto e laurea;
- I costi sostenuti per i test di accesso ai corsi universitari, in quanto condizione necessaria per l'ammissione ai corsi stessi;
- I corsi per la formazione degli insegnanti (tirocini formativi attivi (Tfa) per la formazione iniziale presso le facoltà universitarie o le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e i corsi universitari finalizzati all'acquisizione dei Cfu o Cfa richiesti per l'accesso ai ruoli della docenza).
Le università all’estero e i corsi in teologia
Si possono portare in detrazione anche le spese legate al percorso accademico in un’università straniera: il limite detraibile è quello stabilito dal ministero e previsto per l'area disciplinare corrispondente nella zona geografica in cui il contribuente ha il domicilio fiscale. Per le spese sostenute per corsi di laurea in teologia presso le università pontificie e per corsi di laurea magistrale presso gli istituti superiori di scienze religiose, la detrazione fiscale è riconosciuta entro i limiti previsti per i corsi appartenenti all’area disciplinare “Umanistico-sociale”. Per individuare la fascia geografica di riferimento, si considera la regione in cui si svolge il corso di studi, anche quando questo è erogato nello Stato della Città del Vaticano.
Le università telematiche
Le modalità di detrazione per le università telematiche sono le stesse previste per gli atenei non statali. Per individuare il limite applicabile occorre considerare l'area disciplinare del corso e la regione in cui ha sede legale l'università. Se invece il corso viene svolto in una sede situata in una regione diversa da quella della sede legale dell'ateneo, vale la regione in cui si svolge effettivamente il corso.
Cosa non si può detrarre
Le detrazioni per le spese universitarie, ricorda FiscoOggi, non si applicano a “contributi pagati all'università pubblica per il riconoscimento del titolo di studio conseguito all'estero, l’acquisto di libri, strumenti musicali, materiale di cancelleria, viaggi ferroviari e di vitto e alloggio connessi alla frequenza universitaria e casi specifici come le spese sostenute per la frequenza all’estero di una scuola professionale privata di danza e le somme versate a un’associazione riconosciuta dal ministero per il supporto tecnico-logistico connesso all’acquisizione di crediti formativi necessari per accedere a un concorso pubblico per docenti di scuola secondaria di primo e secondo grado”. Inoltre non possono essere portate in detrazione le spese universitarie che nello stesso anno siano state integralmente rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione dei premi di risultato e indicate nella Certificazione Unica 2026 con il codice previsto per tale fattispecie. Qualora il rimborso sia soltanto parziale, il beneficio fiscale spetta esclusivamente sulla quota di spesa rimasta effettivamente a carico del contribuente.
I limiti fiscali
Dal periodo d'imposta 2025, per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 75mila euro trovano applicazione meccanismi di limitazione che tengono conto sia del reddito sia del numero dei figli fiscalmente a carico. Resta inoltre applicabile la disciplina introdotta dal 2020 secondo cui la detrazione spetta integralmente fino a un reddito complessivo di 120mila euro: oltre tale soglia il beneficio si riduce progressivamente fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a 240mila euro.
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I pagamenti devono essere tracciabili
Infine, poter usufruire della detrazione è necessario che i pagamenti siano stati eseguiti in modo tracciabile (ad esempio, bonifico bancario o postale, carte di credito o debito, bollettini postali e Mav, PagoPa ecc).
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