Se l’invio del 730/2026 avviene entro il 31 maggio 2026, il rimborso in busta paga arriva a luglio oppure, per i pensionati, nel cedolino di agosto; se l’invio è tra il 1° e il 20 giugno, l’accredito in busta paga è ad agosto o nel cedolino di settembre per i pensionati; se l’invio è tra il 21 giugno e il 15 luglio, il rimborso in busta paga è a settembre oppure nel cedolino di ottobre per chi è in pensione. Per i contribuenti che non dispongono di un sostituto d’imposta, il meccanismo cambia completamente. In questi casi, infatti, il rimborso non passa da busta paga o pensione, ma viene erogato direttamente dall’Agenzia delle Entrate, che provvede all’accredito sul conto del contribuente.

Per approfondire: Modello 730, quando arrivano i rimborsi Irpef? Come funzionano per dipendenti e pensionati