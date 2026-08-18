730 precompilato e detrazioni per spese scuola, ecco cosa sapere

Come spiegato da Altroconsumo, “le spese scolastiche danno diritto a una detrazione del 19% nel modello 730: rette dalla materna alle superiori, mensa, gite, corsi extrascolastici, assicurazione e asilo nido, tasse universitarie e riscatto della laurea. Basta indicarle nel quadro E e conservare ricevute e attestazioni”. A partire dal 2025 il “limite massimo su cui calcolare la detrazione è di 1.000 euro all’anno per ogni alunno o studente. In pratica, il beneficio massimo è di 190 euro per ciascun figlio, se la spesa sostenuta raggiunge almeno 1.000 euro”.

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