Manovra, le tappe verso l’approvazione e le misure previste

Quelli che dovrebbero essere i principali interventi della Legge di Bilancio sono già stati evocati diverse volte. Per gli under 35 c’è la flat tax al 5% sugli aumenti di stipendio e la possibile proroga dell'esonero contributivo per l'assunzione. Per tutti i lavoratori dipendenti ci sarebbe un altro riassestamento dell'Irpef, che scenderebbe dal 43% al 33% fra i 40mila e i 50mila euro. Bisognerà poi stabilire se ci sono margini per alcune delle richieste dei partiti, come la cedolare secca per i negozi, la detassazione delle tredicesime, la Quota 64 del Carroccio e la flat tax per gli autonomi fino a 100mila euro. Difficile sciogliere, come sempre, anche il nodo pensioni, il cui adeguamento al costo della vita richiede 10 miliardi di euro, uno dei principali motivi per cui l'Italia chiede all’Ue più flessibilità di quella concessa.

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