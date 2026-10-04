Meloni e la manovra più difficile

Choc energetico, carburanti alle stelle, inflazione ai massimi da tre anni e spread in risalita: problemi che vengono da lontano, ma il cui conto rischia di pagarlo chi oggi governa. Meloni cerca soluzioni: il tetto ai prezzi alla pompa ottenuto con la moral suasion, l'extradeficit diviso tra energia e difesa, il pressing su Von der Leyen per avere più flessibilità. Una linea che dovrà reggere anche nell'ultima manovra prima del voto, da giocare su misure per attenuare la crisi e non su bandierine elettorali