La partita per la Legge di Bilancio 2027 si apre ufficialmente oggi, 2 ottobre, con l’approvazione in Consiglio dei ministri del Dpfp (Documento programmatico di finanza pubblica): nel testo ci devono essere i punti principali di quella che sarà la prossima Manovra, insieme ai “relativi effetti finanziari”. Potrebbe essere affiancato dalla relazione sulla clausola legata a energia e difesa, se il governo deciderà di attivarla. Per questo nella serata di ieri, la premier Giorgia Meloni ha riunito a Palazzo Chigi i due vicepremier e leader di Lega e Forza Italia, Matteo Salvini e Antonio Tajani, il leader di Noi Moderati Maurizio Lupi e il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti.

Leo: "Manovra difficile". Il Mef chiede "serietà"

Sarà una Manovra “difficile”, ha già evidenziato il viceministro all’Economia Maurizio Leo. In questo scenario al Mef si invoca "serietà", anche alla luce dell'andamento dei titoli di Stato e del rialzo dei rendimenti. Di fronte ad uno spread arrivato a 118,5 punti, la preoccupazione è alta. L'osservata speciale resta poi sempre l'inflazione.

La clausola di salvaguardia

La Manovra si intreccia con il tema della clausola di salvaguardia per la flessibilità su energia e difesa. Il governo è orientato ad attivarla e insieme al Dpfp dovrebbe presentare una relazione ad hoc, che poi andrà votata in Aula con il relativo scostamento. La data è già fissata per il 13 ottobre.