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Dal taglio dell'Irpef al bonus casa al 65%, cosa potrebbe entrare nella Manovra 2027

Economia
©IPA/Fotogramma

Oggi, 2 ottobre, il Consiglio dei ministri approva il Documento programmatico di finanza pubblica: nel testo, oltre al quadro macroeconomico in cui si muove l'Italia, anche i capisaldi della Legge di Bilancio per il 2027 e le relative coperture finanziarie. In questo scenario al Mef si invoca "serietà"

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La partita per la Legge di Bilancio 2027 si apre ufficialmente oggi, 2 ottobre, con l’approvazione in Consiglio dei ministri del Dpfp (Documento programmatico di finanza pubblica): nel testo ci devono essere i punti principali di quella che sarà la prossima Manovra, insieme ai “relativi effetti finanziari”. Potrebbe essere affiancato dalla relazione sulla clausola legata a energia e difesa, se il governo deciderà di attivarla. Per questo nella serata di ieri, la premier Giorgia Meloni ha riunito a Palazzo Chigi i due vicepremier e leader di Lega e Forza Italia, Matteo Salvini e Antonio Tajani, il leader di Noi Moderati Maurizio Lupi e il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti.

Dal taglio dell'Irpef al bonus casa al 65%, cosa potrebbe entrare in Manovra

Il menù della Manovra dovrebbe partire, vincoli permettendo, dall'estensione del taglio della seconda aliquota Irpef per i redditi fino a 60mila euro, ma si punta anche sulla flat tax al 5% per gli incrementi salariali dei giovani e sulla cedolare secca (con delle limitazioni) per i negozi. Possibile anche la conferma del bonus casa al 50% per le prime case, ma si lavora ancora per alzare ulteriormente l'asticella: si guarda al 65%.  

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, durante l'evento: Il Valore del fare. 80 anni di CNA. La storia di un'Italia che costruisce il futuro. Presso l'Auditorium Antonianum a Roma, 1 ottobre 2026. ANSA / US CHIGI +++ UFFICIO STAMPA CHIGI +++ FOTO NON IN VENDITA - DA USARE SOLO PER FINI GIORNALISTICI +++ NPK +++

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La clausola di salvaguardia

La Manovra si intreccia con il tema della clausola di salvaguardia per la flessibilità su energia e difesa. Il governo è orientato ad attivarla e insieme al Dpfp dovrebbe presentare una relazione ad hoc, che poi andrà votata in Aula con il relativo scostamento. La data è già fissata per il 13 ottobre. 

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