Modello 730, per alcuni c’è tempo fino al 2 novembre. Cosa sapere

In caso di integrazione che genera un maggior credito (o un minor debito) oppure che lascia l'imposta invariata, quindi, oltre al modello Redditi Persone fisiche è possibile ricorrere al 730 integrativo.



FiscoOggi ricorda che questa ipotesi è valida per chi, dopo aver inviato il modello, si accorge di aver dimenticato di indicare una spesa detraibile o deducibile, un reddito già correttamente tassato o altri elementi che avrebbero dato diritto a un risultato fiscale più favorevole. I contribuenti che rientrano in queste condizioni hanno tempo fino a lunedì 26 ottobre 2026 per presentare un 730 integrativo tramite un Caf o un professionista abilitato. La stessa possibilità è prevista anche quando la correzione non modifica l'imposta dovuta.

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