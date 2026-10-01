Pagamenti Inps ottobre 2026, le date da segnare sul calendario

Introduzione
Sono già note le date di pagamento di ottobre delle principali prestazioni erogate dall’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale come pensioni, NASpI, Assegno unico universale per i figli a carico, Assegno di inclusione e Supporto per la formazione e il lavoro. Ecco quali sono.
Quello che devi sapere
I pagamenti delle pensioni
Per i pensionati con accredito su conto corrente bancario o postale, il pagamento di ottobre 2026 arriverà a partire da giovedì 1° ottobre, primo giorno utile del mese per le operazioni bancarie. Chi preferisce invece ritirare l’assegno in contanti agli sportelli di Poste Italiane è invitato a seguire la turnazione per iniziale del cognome: una precauzione non obbligatoria, ma consigliata per evitare attese e code agli uffici.
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Il pagamento in contanti
Come noto, il prelievo in contanti è ammesso esclusivamente per cifre non superiori a 1.000 euro netti. Chi invece deve ricevere importi maggiori è tenuto a comunicare all’Inps un conto corrente bancario o un diverso metodo di pagamento per l’accredito. In alternativa, coloro che dispongono di un Libretto di Risparmio, di un conto BancoPosta o di una Postepay Evolution possono effettuare l’operazione direttamente dai Postamat, evitando così le lunghe attese allo sportello.
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Possibili variazioni della cifra
Con il pagamento della pensione di ottobre alcuni pensionati potranno ricevere un importo diverso rispetto ai mesi precedenti. L’Inps ha infatti previsto l’applicazione automatica di nuovi benefici fiscali sulle prestazioni di accompagnamento alla pensione soggette a tassazione ordinaria, tra cui Ape Sociale, isopensione, assegni straordinari e indennità dei contratti di espansione. Il beneficio varia in base al reddito: fino a 20 mila euro lordi annui è previsto un importo non imponibile ai fini Irpef, definito “bonus aggiuntivo”, mentre tra 20 e 40 mila euro spetta un’ulteriore detrazione d’imposta.
Nella mensilità di ottobre saranno inoltre riconosciuti gli eventuali arretrati del bonus aggiuntivo maturati dal 1° gennaio 2026. L’Inps effettuerà comunque una verifica definitiva a fine anno. Sul cedolino potranno incidere anche le operazioni legate al modello 730/2026, con il pagamento di eventuali rimborsi a credito o l’applicazione delle trattenute a debito. Il cedolino è già consultabile online sul sito dell’Istituto, dove è possibile verificare importo e variazioni.
Assegno unico
Per il mese di ottobre 2026, l’Assegno unico per le famiglie con figli vedrà due distinti momenti di accredito:
- Tra il 21 e il 22 ottobre per i nuclei familiari già beneficiari che non hanno presentato una nuova domanda né avuto variazioni di importo;
- Nell’ultima settimana del mese per chi ha presentato nuova domanda o ha subìto variazioni dell’ISEE o delle condizioni del nucleo familiare.
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NASpI e Dis-Coll
Le indennità di disoccupazione NASpI, riconosciuta per un massimo di 24 mesi ai dipendenti che perdono il posto di lavoro, e DIS-COLL non hanno una data di accredito unica valida per tutti i beneficiari: la data del pagamento di settembre dipenderà dalla decorrenza della prestazione, dalla data di presentazione della domanda, dalla lavorazione della pratica e dalla presenza di eventuali sospensioni o comunicazioni reddituali. Per questo motivo la data effettiva va controllata nel servizio INPS dedicato allo stato di un pagamento o nel Fascicolo previdenziale del cittadino. In caso di primo pagamento della NASpI, potrebbe essere necessario dover aspettare di più perché l’Inps deve prima completare la revisione della domanda. Per verificare lo stato del pagamento, è possibile accedere al proprio Fascicolo Previdenziale tramite il sito dell'Istituto. Medesime tempistiche e modalità di verifica degli accrediti valgono per i percettori DIS-COLL.
Assegno di inclusione
Per quanto riguarda l’Assegno di inclusione, invece, in caso di esito positivo dell’istruttoria e del patto di attivazione digitale, il primo pagamento dell’Inps avverrà il 15 ottobre. Sono note anche le date di pagamento delle domande già accettate: in caso di conferma dei requisiti, gli importi per il rinnovo mensile delle carte di inclusione saranno disponibili dal 27 ottobre.
Supporto formazione e lavoro
Il Supporto per la formazione e il lavoro (Sfl) offre un sostegno a tempo di 500 euro al mese per i percettori "occupabili" iscritti a percorsi formativi di ricollocamento lavorativo. Il calendario dei pagamenti ricalca l'Assegno di inclusione, con l'accredito dal 15 ottobre per le domande trasmesse all'Inps dopo il 15 del mese precedente. Per le istanze trasmesse entro il 15 dello stesso mese e per i pagamenti successivi al primo, l'accredito è atteso a partire dal 27 ottobre.
Come controllare i pagamenti Inps di ottobre
Per conoscere le date certe e verificare l’avvenuto accredito delle prestazioni basta controllare il proprio fascicolo previdenziale sul sito dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ed eventualmente contattare l’Inps o il proprio patronato di fiducia, in caso di dubbi o ritardi. Come detto, per l’accesso viene richiesto il possesso delle identità digitali Spid, Cie o Cns.
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