Pagamenti Inps ottobre 2026, le date da segnare sul calendario

Con il pagamento della pensione di ottobre alcuni pensionati potranno ricevere un importo diverso rispetto ai mesi precedenti. L’Inps ha infatti previsto l’applicazione automatica di nuovi benefici fiscali sulle prestazioni di accompagnamento alla pensione soggette a tassazione ordinaria, tra cui Ape Sociale, isopensione, assegni straordinari e indennità dei contratti di espansione. Il beneficio varia in base al reddito: fino a 20 mila euro lordi annui è previsto un importo non imponibile ai fini Irpef, definito “bonus aggiuntivo”, mentre tra 20 e 40 mila euro spetta un’ulteriore detrazione d’imposta.

Nella mensilità di ottobre saranno inoltre riconosciuti gli eventuali arretrati del bonus aggiuntivo maturati dal 1° gennaio 2026. L’Inps effettuerà comunque una verifica definitiva a fine anno. Sul cedolino potranno incidere anche le operazioni legate al modello 730/2026, con il pagamento di eventuali rimborsi a credito o l’applicazione delle trattenute a debito. Il cedolino è già consultabile online sul sito dell’Istituto, dove è possibile verificare importo e variazioni.