Rivalutazione pensioni, il conguaglio di dicembre sarà zero? I motivi

Le percentuali consentono già di stimare l'ordine di grandezza dei possibili aumenti. Con una rivalutazione del 2,7%, un assegno di mille euro lordi aumenterebbe di circa 27 euro al mese. Se invece venisse confermato un indice del 2,9%, l'incremento arriverebbe a circa 29 euro lordi mensili. La stessa simulazione, applicando il 2,9%, porterebbe una pensione di 800 euro a circa 823,20 euro, quella da mille euro a 1.029 euro e un assegno da 2 mila euro a circa 2.058 euro. Si tratta però di valori indicativi: l'importo effettivo dipenderà dall'indice definitivo e dalle regole di perequazione in vigore nel 2027. Un aspetto da considerare è infatti che la rivalutazione non viene riconosciuta nella stessa misura su tutti gli importi. Sulla base del meccanismo utilizzato nel 2026, l'adeguamento è pieno fino a quattro volte il trattamento minimo, scende al 90% sulla parte compresa tra quattro e cinque volte il minimo e al 75% sulla quota superiore a cinque volte il minimo. Per il 2026 il trattamento minimo è pari a 611,85 euro: quattro volte il minimo corrispondono quindi a circa 2.447 euro mensili, mentre cinque volte equivalgono a circa 3.059 euro.