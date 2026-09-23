Europa, quali sono i Paesi più attraenti per investimenti stranieri

E ancora, si legge nel rapporto, il Vecchio Continente è considerato resiliente in tempi di incertezza: infatti “la stabilità politica ed economica dell’Europa è diventata un importante vantaggio competitivo nella competizione globale per attrarre investimenti”. Secondo il 71% del campione intervistato l’Europa è considerata altamente o abbastanza resiliente. Inoltre “la valutazione è particolarmente positiva in Medio Oriente, dove questa opinione è condivisa dall’82% degli intervistati. La quota è del 71% nell’area Asia-Pacifico e del 65% nelle Americhe”.

