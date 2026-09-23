Pensioni, nel 2029 si andrà a 67 anni e 6 mesi: nuove stime sull’età

E proprio sull’ipotesi paventata dal sottosegretario al Lavoro Durigon è intervenuto il presidente dell’Inps Gabriele Fava, a margine dell'evento Evoluzione demografica e sistema pensionistico in Italia secondo il XXV Rapporto annuale dell'Inps. La decisione, ha detto Fava, "spetta esclusivamente al legislatore, che è il dominus della situazione sotto il profilo normativo". Il lavoratore che arriva a una certa soglia d'età "potrà scegliere se restare attivo oppure andare in pensione solo quando una norma lo preveda espressamente, perché è a quella sede che spetta disciplinare la materia, una scelta che, una volta normata, potrebbe tradursi in una facoltà lasciata alla volontà del lavoratore". "I dati che abbiamo ci dicono che c'è stato un aumento dei lavoratori over 55 tra il 2019 e il 2025, ed è un aumento oggettivo", ha aggiunto il presidente dell’Inps. "Facoltativamente, se un over 55 desidera continuare a prestare la sua attività lavorativa, restando attivo, può farlo. Spesso, del resto, è lo stesso lavoratore a desiderarlo, perché continuare a lavorare significa restare parte attiva della propria comunità, non solo un obbligo economico. Il futuro del welfare non si misura in anni da sottrarre al lavoro, ma in anni da restituire alla vita di chi lo sceglie".

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