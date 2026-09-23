Nuovo Btp Green, Mef: "Domanda ha superato i 110 miliardi"

Nel dettaglio, rilevante è stata la partecipazione di investitori Environmental, Social and Governance (Esg) che hanno sottoscritto circa l'80% del collocamento. La distribuzione per tipologia investitore è: Fund manager 37,3%; Banche 29,7%; Banche centrali e Istituzioni governative 20,8%; Fondi pensione e assicurazioni 10,0%; Hedge fund2,2%. Il collocamento - prosegue la nota del Mef - ha visto una partecipazione altamente diversificata in termini di residenza, con il coinvolgimento di oltre 330 investitori provenienti da più di 35 paesi. Gli investitori esteri hanno mostrato un interesse molto significativo, sottoscrivendo il 74,7% del collocamento. Il dettaglio della distribuzione per area geografica è: Italia 25,3%; Regno Unito 29,7%; Paesi Scandinavi 8,5%; Penisola Iberica 8,3%; Medioriente 8,1%; Germania, Austria e Svizzera 4,0%; Francia 3,9%; Benelux 3,1%; Altri paesi europei 8,6%; Altri paesi non europei 0,5%.

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