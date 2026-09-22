L’Istat ha confermato il deficit 2025 al 3,1% del Pil. L'indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche in rapporto al Pil è stato pari nel 2025 a -3,1% (era -3,4% nel 2024). Lo comunica l'Istat confermando il dato diffuso ad aprile. In attesa della conferma di Eurostat attesa per il 21 ottobre, questo dato non porta il rapporto deficit/pil sotto la soglia cruciale del 3% che avrebbe dato la possibilità all'Italia di uscire dalla procedura per deficit eccessivo avviata nel 2024. L'uscita dalla procedura avrebbe aperto margini di bilancio aggiuntivi che sarebbero potuti essere usati per la flessibilità Ue su energia e difesa a partire anche dalla prossima Legge di bilancio.

Giorgetti: "Prendiamo atto con rammarico"

"Prendiamo atto, non senza rammarico, dei dati definitivi espressi dall'Istat sul rapporto Deficit-Pil 2025. Purtroppo l'Italia non uscirà anticipatamente già quest'anno dalla procedura di infrazione per deficit eccessivo, come avevamo sperato, ma, coerentemente con i dati già espressi nel Dfp, questo potrà accadere nel 2027”, ha detto il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti.



M5s: “Con crescita azzerata conti sballano”

I parlamentari M5S delle Commissioni bilancio e finanze di Camera e Senato hanno dichiarato: “A scanso di equivoci: qui nessuno vuole festeggiare il mancato raggiungimento di un deficit/pil 2025 sotto il 3%. Però dobbiamo dirci al verità: come volevasi dimostrare, solo con la crescita si tengono i conti in ordine. I dati Istat di oggi certificano che aver fatto quattro anni di austerità a colpi di avanzo primario, e quindi di tagli e tasse, e aver imbellettato i conti con escamotage vari, come la riclassificazione in bilancio dei crediti d'imposta edilizi, ha portato al nulla: deficit ancora sopra il 3%, debito pubblico in aumento e pressione fiscale da record, nonostante in piccola variazione al ribasso per il 2025. Per questo assume ancora più forza il messaggio che arriva da Nova e che ancor di più facciamo nostro: servono massicci investimenti pubblici e un vero taglio delle tasse per rimettere il Paese su una traiettoria di crescita. Oggi più che mai il ministro Giorgetti deve guardarsi allo specchio e trarne tutte le dovute conclusioni".

Osnato (FdI): “Deficit oltre il 3% ma in linea con quanto previsto”

"I dati pubblicati stamane dall'Istat certificano che il deficit italiano nel 2025 si è attestato al 3,1% del Pil, un decimale sopra la soglia europea del 3%. Ma chi grida allo sforamento dimentica un dettaglio decisivo: l'uscita dalla procedura d'infrazione è prevista per il 2027, come espresso nel Dfp, non per il 2026. Siamo dunque perfettamente in linea con la traiettoria fissata dal Governo, in un anno segnato da una congiuntura internazionale pesantissima, tra tensioni geopolitiche, rincari energetici e mercati instabili. Di fronte a questo scenario abbiamo fatto una scelta netta: non scaricare la crisi su famiglie e imprese”, ha dichiarato Marco Osnato, presidente della Commissione Finanze della Camera e responsabile economico di Fratelli d'Italia.